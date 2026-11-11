Dünya Kupası coşkusunun ardından acı darbe: Almanya Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde tökezledi

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Almanya Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine üzücü bir yenilgiyle başladı.

Milli takım başantrenörü Olaf Lange yönetimindeki eksik kadrolu ekip, evinde düzenlenen coşkulu Dünya Kupası'nın ardından çıktığı ilk maçta Macaristan'a 70-64 (41-33) yenildi ve yüksek beklentileri karşılayamadı.

Berlin'de elde edilen dördüncülükten 59 gün sonra, 19 sayıyla Almanya'nın en skorer oyuncusu olan Leonie Fiebich ve takım arkadaşları, Dünya Kupası çeyrek finalistiyle oynadıkları maçta çok fazla hata yaptı. Hamburg'daki Inselparkarena'da 2.892 seyircinin önünde özellikle hücumda yetersiz kaldılar. Macaristan'a sağlam bir performans yeterken DBB ekibi, düşük şut yüzdesi nedeniyle zorlandı.

Kâğıt üzerinde grubun en güçlü rakibine karşı alınan bu yenilginin ardından Almanya Kadın Milli Takımı, cumartesi günü Danimarka deplasmanına çıkacak. Ardından salı günü Portekiz'de bir deplasman maçı daha oynayacak. İlk iki sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası bileti kazanacağı dört takımlı grupta rövanş maçları şubat ayında yapılacak. Finaller ise gelecek yaz Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'te düzenlenecek (16-27 Haziran 2027).

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Nyara ve Satou Sabally kardeşler ile kaptan Marie Gülich gibi yıldızlar sakatlıkları nedeniyle forma giyemese de çarşamba akşamı Dünya Kupası kadrosundan, ilk beşin tamamı dâhil, yedi oyuncu sahaya çıktı. Buna rağmen işler yolunda gitmedi.

İki takım, Hamburg'un Wilhelmsburg semtinde maça savunmadan çok hücuma odaklanarak başladı. Daha iyi başlayan taraf Macaristan oldu. Fiebich, tam üç dakika sonra Almanya'yı ilk kez öne geçirse de (7-6) isabetsiz hücumlar ve teknik hatalar nedeniyle Almanya ilk çeyreği sekiz sayı geride tamamladı (19-27).

Fiebich ve takım arkadaşları pota altında mücadele etti, topların peşinden atladı ve Frieda Bühner'in isabetli üçlüğüyle iki dakika içinde 9-0'lık seri yakalayarak farkı bire indirdi (28-29). Ancak o aşamada maçı çeviremediler. Bazı uzak mesafe şutları isabet bulsa da ilk yarıda iki sayılık atışlarda yalnızca yüzde 40'lık isabet oranıyla geride kalmaları kaçınılmazdı.

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İkinci yarıda da tablo değişmedi: Macaristan hiç de karşı konulamaz görünmüyordu, ancak Almanya savunmasını belirgin biçimde geliştirmesine rağmen maçın gidişatı değişmedi. Hücumda çok fazla şut hedefi bulmadı. Emily Bessoir art arda iki üçlükle takımını bir kez daha 65-60'a kadar yaklaştırsa da sonuç değişmedi.