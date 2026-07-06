Dünya Kupası Bronz Madalya Maçı biletleri nasıl alınır: Olası eşleşmeler, Üçüncülük Maçı, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

2026 Dünya Kupası, Temmuz ortasında heyecan verici bir final aşamasına ulaşacak. 19 Temmuz Pazar günü New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası Finali’nden önce, 18 Temmuz Cumartesi günü üçüncülük maçı yapılacak ve siz de Miami’de bu açılış maçına tanık olabilirsiniz.

Bu üçüncülük mücadelesinde olası eşleşmeler, merak uyandıran hikayelerle dolu. Final grubunun nasıl şekilleneceğine bağlı olarak, Florida ya Fransa, İspanya veya İngiltere gibi devlerin yer aldığı ağır siklet bir Avrupa ustalık gösterisine tanık olabilir ya da Fas, Norveç veya ortak ev sahibi ABD buraya gelirse, turnuvanın en büyük sürprizlerini kutlayabilir.

Üçüncülük maçı için genellikle taktiksel kısıtlamalar bir kenara bırakıldığından, taraftarlar dünyanın en iyi iki takımının Dünya Kupası tarihindeki yerlerini garantilemek için mücadele edeceği, açık ve eğlenceli bir gösteri bekleyebilir.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

Tarih (Maç başlangıç saati, yerel saat) Maç (başlama saati) Mekan Bilet 18 Temmuz Cumartesi (17:00 ET) Dünya Kupası: Üçüncülük Maçı - [Fransa / Fas / Portekiz / İspanya / ABD / Belçika] - [Norveç / İngiltere / Arjantin / Mısır / İsviçre / Kolombiya / Gana] Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerini nasıl alabilirim?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası'nın başlıca resmi bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

şu anda devam ediyor. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet arayabilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletleri ne kadar?

Miami'de oynanacak 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerinin nominal fiyatları, koltuk kategorisine bağlı olarak 165 ile 1.125 dolar arasında değişmektedir.

FIFA, maç için aşağıdaki gibi çeşitli fiyat kademeleri açıkladı:

Kategori 1: 800 $ - 1.125 $ (alt koltuk katında yer alır)

800 $ - 1.125 $ (alt koltuk katında yer alır) Kategori 2: 600 $ - 875 $ (Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katmanları kapsar)

600 $ - 875 $ (Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katmanları kapsar) Kategori 3: 165 - 455 dolar (ağırlıklı olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde)

165 - 455 dolar (ağırlıklı olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde) Taraftar Kategorisi: 60 $ (ulusal federasyonlar aracılığıyla sadık taraftarlara özel olarak ayrılmıştır)

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı nerede oynanacak?

Hard Rock Stadyumu, Florida'nın Miami Gardens kentinde bulunan çok amaçlı bir tesistir. 1987'deki açılışından bu yana NFL'nin Miami Dolphins takımına, 2008'den beri ise NCAA üniversite futbol takımı Miami Hurricanes'e ev sahipliği yapmaktadır.

Miami'deki bu tesis, altı Super Bowl, iki MLB World Series (Florida Marlins'in burada oynadığı dönemlerde) ve WrestleMania XXVIII'in düzenlendiği yer olmasıyla öne çıkan etkinliklere ev sahipliği yapmaya alışkındır. Miami Open tenis turnuvası da stadyumun sahasında düzenlenen F1 Miami Grand Prix ile birlikte her yıl düzenlenen etkinlikler arasındadır.

2024 Copa America Finaline ev sahipliği yapmış olan Hard Rock Stadyumu, büyük futbol etkinliklerini düzenlemeye de oldukça alışkındır. İki yıl önce, coşkulu bir seyirci kitlesi, Inter Miami'den Lionel Messi'nin de yer aldığı Arjantin'in, uzatmaların ardından Kolombiya'yı 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırışını izlemişti.

Hard Rock Stadyumu, Kuzey Amerika’da 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 16 stadyumdan biridir. ABD’de bulunan 11 stadyum arasında en düşük seyirci kapasitesine (65.000) sahip stadyumlardan biri olmasına rağmen, Miami’deki bu stadyum, üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

Son Dünya Kupası üçüncülük maçı sonuçları nelerdir?