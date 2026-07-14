Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Dünya Kupası
team-logoFransa
Miami Stadium
team-logoBLN
Book World Cup Bronze Medal Tickets

Çeviri:

Dünya Kupası Bronz Madalya Maçı biletleri nasıl alınır: Fransa - İngiltere VEYA Arjantin, Üçüncülük Maçı, Hard Rock Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası
Fransa

Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşecek bu efsanevi karşılaşma için bilet rezervasyonu hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026 Dünya Kupası, Temmuz ortasında heyecan verici bir finalle sona erecek. 19 Temmuz Pazar günü New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası Finali’nden önce, 18 Temmuz Cumartesi günü üçüncülük maçı yapılacak ve siz de Miami’de bu açılış maçını izlemek için orada olabilirsiniz.

1998 ve 2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ya bir diğer Avrupa ülkesi İngiltere ile ya da 2022 turnuvasının finalinde Les Bleus'u mağlup eden Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük maçı genellikle taktiksel kısıtlamaların ortadan kalktığı bir karşılaşma olduğu için, taraftarlar dünyanın en iyi iki takımının Dünya Kupası tarihindeki yerini garantilemek için mücadele edeceği, açık ve eğlenceli bir şölen bekleyebilir.

2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı Biletleri Şimdi Rezervasyon Yapın

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

Tarih (Maç başlangıç saati, yerel saat)Maç (başlama saati)MekanBilet
18 Temmuz Cumartesi (17:00 ET)Dünya Kupası: Üçüncülük Maçı - Fransa - İngiltere / ArjantinHard Rock Stadyumu (Miami)Bilet Satın Al

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerini nasıl alabilirim?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası'nın başlıca resmi bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam ediyor. Önceki turların aksine, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet arayabilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı Biletleri Şimdi Rezervasyon Yapın

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletleri ne kadar?

Miami'de oynanacak 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerinin nominal fiyatları, koltuk kategorisine bağlı olarak 165 ila 1.125 dolar arasında değişmektedir.

FIFA, maç için aşağıdaki gibi çeşitli fiyat kademeleri açıkladı:

  • Kategori 1: 800 $ - 1.125 $ (alt koltuk katında yer alır)
  • Kategori 2: 600 $ - 875 $ (Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar)
  • Kategori 3: 165 - 455 dolar (ağırlıklı olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde)
  • Taraftar Kategorisi: 60 dolar (ulusal federasyonlar aracılığıyla sadık taraftarlara özel olarak ayrılmıştır)

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, güncel bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı nerede oynanacak?

Hard Rock Stadyumu, Florida'nın Miami Gardens kentinde bulunan çok amaçlı bir tesistir. 1987'deki açılışından bu yana NFL'nin Miami Dolphins takımına, 2008'den beri ise NCAA üniversite futbol takımı Miami Hurricanes'e ev sahipliği yapmaktadır.

Miami'deki bu tesis, altı Super Bowl, iki MLB World Series (Florida Marlins'in burada oynadığı dönemlerde) ve WrestleMania XXVIII gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda oldukça tecrübelidir. Miami Open tenis turnuvası da stadyumun sahasında düzenlenen F1 Miami Grand Prix ile birlikte her yıl düzenlenen etkinlikler arasındadır.

2024 Copa America Finaline ev sahipliği yapmış olan Hard Rock Stadyumu, büyük futbol etkinliklerini düzenlemeye de oldukça alışkındır. İki yıl önce, coşkulu bir seyirci kitlesi, Inter Miami'den Lionel Messi'nin de yer aldığı Arjantin'in, uzatmaların ardından Kolombiya'yı 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırışını izlemişti.

Hard Rock Stadyumu, Kuzey Amerika’da 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 16 stadyumdan biridir. ABD’de bulunan 11 stadyum arasında en düşük seyirci kapasitesine (65.000) sahip stadyumlardan biri olmasına rağmen, Miami’deki bu stadyum, üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

Son Dünya Kupası üçüncülük maçı sonuçları nelerdir?

Yıl3. sıra4. sıraSkorMekan
2022Hırvatistan Fas 2-1Khalifa Uluslararası Stadyumu (Katar)
2018Belçika İngiltere 2-0Krestovsky Stadyumu (Rusya)
2014HollandaBrezilya3-0Estadio Nacional Mane Garrincha (Brezilya)
2010AlmanyaUruguay3-2Nelson Mandela Bay Stadyumu (Güney Afrika)
2006AlmanyaPortekiz3-1Gottlieb-Daimler Stadyumu (Almanya)
2002Türkiye Güney Kore 3-2Daegu Dünya Kupası Stadyumu (Güney Kore)
1998Hırvatistan Hollanda 2-1Parc des Princes (Fransa)
1994İsveç Bulgaristan4-0Rose Bowl (ABD)
1990İtalya İngiltere 2-1Stadio San Nicola (İtalya)
1986FransaBelçika 4-2 (uzatmalar) Cuauhtemoc Stadyumu (Meksika)

2026 Dünya Kupası Üçüncülük Maçı Biletleri Şimdi Rezervasyon Yapın

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin