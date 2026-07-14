Dünya Kupası Bronz Madalya Maçı biletleri nasıl alınır: Fransa - İngiltere VEYA Arjantin, son dakika satışları ve Hard Rock Stadyumu hakkında bilgiler

2026 Dünya Kupası bu hafta sonu heyecan verici bir final aşamasına giriyor. Pazar günü (19 Temmuz) New Jersey’de oynanacak Dünya Kupası Finali öncesinde, bu Cumartesi (18 Temmuz) üçüncülük maçı yapılacak ve siz de Miami’de bu açılış maçını izlemek için orada olabilirsiniz.

Salı günkü yarı finalde İspanya'ya yenilen iki kez Dünya Kupası şampiyonu Fransa, bronz madalya için İngiltere veya Arjantin ile karşılaşacak.

Üçüncülük maçı genellikle taktiksel kısıtlamaların ortadan kalktığı bir karşılaşma olduğu için, taraftarlar dünyanın en iyi iki takımının turnuvayı güzel bir şekilde tamamlamak isteyeceği bu maçta, açık ve eğlenceli bir gösteri bekleyebilir.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet arayabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil satış sitelerinin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Dünya Kupası üçüncülük maçı biletleri ne kadar?

Miami'de oynanacak 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı biletlerinin nominal fiyatları, koltuk kategorisine göre 165 ile 1.125 dolar arasında değişmektedir.

FIFA, maç için aşağıdaki gibi çeşitli fiyat kademeleri açıkladı:

Kategori 1: 800 $ - 1.125 $ (alt koltuk katında yer alır)

800 $ - 1.125 $ (alt koltuk katında yer alır) Kategori 2: 600 $ - 875 $ (Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katmanları kapsar)

600 $ - 875 $ (Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katmanları kapsar) Kategori 3: 165 - 455 dolar (ağırlıklı olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde)

165 - 455 dolar (ağırlıklı olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde) Taraftar Kategorisi: 60 $ (ulusal federasyonlar aracılığıyla sadık taraftarlara özel olarak ayrılmıştır)

Daha fazla bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Dünya Kupası üçüncülük maçı nerede oynanacak?

Hard Rock Stadyumu, Florida'nın Miami Gardens kentinde bulunan çok amaçlı bir spor tesisidir. 1987'deki açılışından bu yana NFL'nin Miami Dolphins takımına, 2008'den beri ise NCAA üniversite futbol takımı Miami Hurricanes'e ev sahipliği yapmaktadır.

Miami'deki bu tesis, altı Super Bowl, iki MLB World Series (Florida Marlins'in burada oynadığı dönemlerde) ve WrestleMania XXVIII gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapma konusunda oldukça tecrübelidir. Miami Open tenis turnuvası da stadyumun sahasında düzenlenen F1 Miami Grand Prix ile birlikte her yıl düzenlenen etkinlikler arasındadır.

2024 Copa America Finaline ev sahipliği yapmış olan Hard Rock Stadyumu, büyük futbol etkinliklerini düzenlemeye de oldukça alışkındır. İki yıl önce, coşkulu bir seyirci kitlesi, Inter Miami'den Lionel Messi'nin de yer aldığı Arjantin'in, uzatmaların ardından Kolombiya'yı 1-0 yenerek kupayı havaya kaldırışını izlemişti.

Hard Rock Stadyumu, Kuzey Amerika’da 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 16 stadyumdan biridir. ABD’de bulunan 11 stadyum arasında en düşük seyirci kapasitesine (65.000) sahip stadyumlardan biri olmasına rağmen, Miami’deki bu stadyum, üçüncülük maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

Son Dünya Kupası üçüncülük maçı sonuçları nelerdir?