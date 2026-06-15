Dünya Kupası biletleri Suudi milli takım taraftarlarının öfkesini ateşledi

2026 Dünya Kupası maç biletlerinin fiyatları, ABD'de yaşayan ya da turnuva boyunca "Yeşiller"i desteklemek için seyahat etmek isteyen Suudi taraftarlar arasında hoşnutsuzluk yarattı.

Suudi Arabistan, futbolun en büyük etkinliğinde milli takımı desteklemek için büyük bir ilgiyle, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. grupta Uruguay ile oynayacağı zorlu maçla turnuvaya başlamaya hazırlanıyor.

Ancak taraftarların coşkusu, ikincil piyasada bilet fiyatlarının eşi görülmemiş bir şekilde yükselmesiyle karşılaştı. Bu durum, özellikle beklenen maçlar öncesinde uygun fiyatlı bilet bulmanın zorluğu nedeniyle taraftarlar arasında öfke dalgasına yol açtı.

Bir dizi Suudi taraftarla yapılan ankete göre, bazı maçların bilet fiyatları 700 ABD dolarını aştı, bazı büyük karşılaşmaların bilet fiyatları ise 2.000 dolara yaklaştı. Taraftarlar, bu durumu turnuvayı tribünden izlemek isteyenler için büyük bir mali yük olarak değerlendirdi.

Ayrıca okuyun... Büyük şok... Hava koşulları Suudi Arabistan-Uruguay maçını vurdu

Birçok taraftar, maçlara gitmenin maliyetinin sadece bilet fiyatlarıyla sınırlı olmadığını, seyahat, konaklama ve ev sahibi ABD şehirleri arasında ulaşım masraflarını da kapsadığını vurguladı. Bu da birçok taraftar için birden fazla maça gitmeyi gerçek bir zorluk haline getiriyor.

Yüksek fiyatlardan duyulan hoşnutsuzluğa rağmen, Suudi taraftarlar Dünya Kupası'nda Yeşiller'i desteklemek için ev sahibi şehirlere akın etmeye devam ediyor. Taraftarlar, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda ülkelerini desteklemek için katlandıkları zorlu yolculuk ve yüksek maliyetleri telafi edecek olumlu sonuçlar elde etmesini umuyor.