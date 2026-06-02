Dünya Kupası biletleri ne kadar? Grup aşamalarından finale kadar bilmeniz gereken her şey

Bu yaz Dünya Kupası maçlarını canlı izlemeyi mi hayal ediyorsunuz? Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran’da başlayacağından, Kuzey Amerika’daki muhteşem Dünya Kupası stadyumlarından birinde veya birkaçında yerinizi ayırtmak için şu an tam zamanı.

Birçok Dünya Kupası bilet satış dönemi gelip geçmiş olsa da, grup aşaması ve eleme turu maçları için hala bilet seçenekleri mevcut.

GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası grup aşaması ve eleme turları ile ilgili en son bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 11 - 27 Haziran Grup Aşaması (Ev Sahibi Ülkeler) 400 $ - 2.735 1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $) 11 - 27 Haziran Grup Aşaması (Öne Çıkan Tarafsız Devler) 120 $ – 1.200 750 $ – 3.800 $ (1.650 $) 11 - 27 Haziran Grup Aşaması (Standart Tarafsız Maçlar) 120 $ – 1.200 202 $ – 2.500 $ (1.092 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar) 225 $ – 540 550 $ – 3.200 $ (1.250 $) 28 Haziran - 3 Temmuz 32'li Tur (Standart Mekanlar) 225 $ – 540 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4 Temmuz – 7 Temmuz Son 16 240 $ – 640 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası kategorilere göre fiyatlar:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

2026 Dünya Kupası maç programı: Açılış maçları, yarı finaller, Dünya Kupası finali biletleri ve daha fazlası

Aşama Tarihler Mekanlar/Konumlar Takımlar Bilet A Grubu 11 – 24 Haziran Meksiko, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti Biletler B Grubu 12 – 24 Haziran Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre Biletler C Grubu 13 – 24 Haziran New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya Biletler D Grubu 12 – 25 Haziran Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye Biletler E Grubu 14 – 25 Haziran Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador Biletler F Grubu 14 – 25 Haziran Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus Biletler G Grubu 15 – 26 Haziran Seattle, Los Angeles, Vancouver Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda Biletler

H Grubu

15 – 26 Haziran

Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara

İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

Grup I

16 – 26 Haziran

New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto

Fransa, Senegal, Irak, Norveç

Grup J

16 – 27 Haziran

Kansas City, San Francisco, Dallas

Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu

17 – 27 Haziran

Houston, Meksiko, Guadalajara, Miami

Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya

Grup L

17 – 27 Haziran

Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia

İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

Son 32

28 Haziran – 3 Temmuz

Tüm Ev Sahibi Şehirler (GDL ve MTY hariç)

TBC

Son 16

4 Temmuz – 7 Temmuz

Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New Jersey

TBC

Çeyrek Finaller

9 – 11 Temmuz

Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City

TBC

Yarı Finaller

14 – 15 Temmuz

Dallas, Atlanta

TBC

3.lük

18 Temmuz

Miami

TBC

Final

19 Temmuz

New Jersey

TBC

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/mekanları şu şekildedir: