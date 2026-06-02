Dünya Kupası biletleri ne kadar? Grup aşamalarından finale kadar bilmeniz gereken her şey

Bu yaz Dünya Kupası maçlarını canlı izlemeyi mi hayal ediyorsunuz? Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran’da başlayacağından, Kuzey Amerika’daki muhteşem Dünya Kupası stadyumlarından birinde veya birkaçında yerinizi ayırtmak için şu an tam zamanı.
Birçok Dünya Kupası bilet satış dönemi gelip geçmiş olsa da, grup aşaması ve eleme turu maçları için hala bilet seçenekleri mevcut.
GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası grup aşaması ve eleme turları ile ilgili en son bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.
Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Ev Sahibi Ülkeler)
400 $ - 2.735
1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $)
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Öne Çıkan Tarafsız Devler)
120 $ – 1.200
750 $ – 3.800 $ (1.650 $)
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Standart Tarafsız Maçlar)
120 $ – 1.200
202 $ – 2.500 $ (1.092 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
2026 Dünya Kupası kategorilere göre fiyatlar:
Kategori
Grup Aşaması
Son 32 - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 - 120
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030
Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibariyle, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil biletlerin mevcudiyeti artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemlerdir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.
2026 Dünya Kupası maç programı: Açılış maçları, yarı finaller, Dünya Kupası finali biletleri ve daha fazlası
Aşama
Tarihler
Mekanlar/Konumlar
Takımlar
Bilet
A Grubu
11 – 24 Haziran
Meksiko, Guadalajara, Monterrey, Atlanta
Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti
B Grubu
12 – 24 Haziran
Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles
Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu
13 – 24 Haziran
New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami
Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu
12 – 25 Haziran
Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco
Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu
14 – 25 Haziran
Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City
Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu
14 – 25 Haziran
Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City
Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu
15 – 26 Haziran
Seattle, Los Angeles, Vancouver
Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu
15 – 26 Haziran
Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara
İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
Grup I
16 – 26 Haziran
New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto
Fransa, Senegal, Irak, Norveç
Grup J
16 – 27 Haziran
Kansas City, San Francisco, Dallas
Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu
17 – 27 Haziran
Houston, Meksiko, Guadalajara, Miami
Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
Grup L
17 – 27 Haziran
Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia
İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
Son 32
28 Haziran – 3 Temmuz
Tüm Ev Sahibi Şehirler (GDL ve MTY hariç)
TBC
Son 16
4 Temmuz – 7 Temmuz
Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New Jersey
TBC
Çeyrek Finaller
9 – 11 Temmuz
Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
TBC
Yarı Finaller
14 – 15 Temmuz
Dallas, Atlanta
TBC
3.lük
18 Temmuz
Miami
TBC
Final
19 Temmuz
New Jersey
TBC
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.
Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/mekanları şu şekildedir:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle