Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-WC-2026-STADIUM-TORONTOAFP
Book World Cup 2026 Tickets

Çeviri:

Dünya Kupası Biletleri Ne Kadar? 2026 Fiyat Rehberi, Ortalama yeniden satış fiyatları, Dünya Kupası Finali ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Dünya Kupası

Son dakika Dünya Kupası biletlerini nasıl temin edebilirsiniz ve ne kadar ödeme yapmanız gerekebilir?

Bu yaz Dünya Kupası maçlarını canlı izlemeyi mi hayal ediyorsunuz? Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran’da başlayacağından, Kuzey Amerika’daki muhteşem Dünya Kupası stadyumlarından birinde veya birkaçında yerinizi ayırtmak için şu an kadar uygun bir zaman yok.

Birçok Dünya Kupası bilet satış dönemi gelip geçmiş olsa da, grup aşaması ve eleme turlarındaki tüm maçlar için hâlâ bilet seçenekleri mevcut.

GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası grup aşaması ve eleme turlarına ilişkin en güncel bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçı için resmi fiyatlar 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatlandırma Kategorileri ve Yeniden Satış Fiyatları

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

11 - 27 Haziran

Grup Aşaması (Ev Sahibi Ülkeler)

400 $ - 2.735 $

1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $)

11 - 27 Haziran

Grup Aşaması (Öne Çıkan Tarafsız Devler)

120 $ – 1.200

750 $ – 3.800 $ (1.650 $)

11 - 27 Haziran

Grup Aşaması (Standart Tarafsız Maçlar)

120 $ – 1.200

202 $ – 2.500 $ (1.092 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

2026 Dünya Kupası kategorilere göre fiyatlar:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

1. Kategori

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730 $

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası'nın kalan maçları ve biletleri listesi

Aşama

Tarihler

Mekanlar/Konumlar

Takımlar

Biletler

Son 16 Turu

6 Temmuz

Arlington, Teksas, ABD

Portekiz - İspanya

Bilet Satın Al


6 Temmuz

Seattle, Washington, ABD

ABD - Belçika

Bilet Satın Al


7 Temmuz

Atlanta, ABD

Arjantin - Mısır

Bilet Satın Al


7 Temmuz

Vancouver, Kanada

İsviçre - Kolombiya

Bilet Satın Al

Çeyrek Finaller

9 Temmuz

Foxborough, ABD

Fransa - Fas

Bilet Al


10 Temmuz

Kaliforniya, ABD

Portekiz / İspanya - ABD / Belçika

Bilet Satın Al


11 Temmuz

Miami, ABD

Norveç - İngiltere

Bilet Satın Al


11 Temmuz

Kansas City, ABD

Arjantin / Mısır - İsviçre / Kolombiya / Gana

Bilet Satın Al

Yarı Finaller

14 – 15 Temmuz

Dallas, ABD

Fransa / Fas - Portekiz / İspanya / ABD / Belçika

Bilet Satın Al



Atlanta, ABD

Norveç / İngiltere - Arjantin / Mısır / İsviçre / Kolombiya / Gana


3.lük Maçı

18 Temmuz

Miami, ABD

Fransa / Fas / Portekiz / İspanya / ABD / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / Mısır / İsviçre / Kolombiya / Gana

Bilet Satın Al

Final

19 Temmuz

New Jersey

Fransa / Fas / Portekiz / İspanya / ABD / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / Mısır / İsviçre / Kolombiya / Gana

Bilet Satın Al

Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.

Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecektir.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/stadyumları şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin