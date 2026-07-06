Dünya Kupası Biletleri Ne Kadar? 2026 Fiyat Rehberi, Ortalama yeniden satış fiyatları, Dünya Kupası Finali ve daha fazlası

Bu yaz Dünya Kupası maçlarını canlı izlemeyi mi hayal ediyorsunuz? Turnuvanın açılış maçı 11 Haziran’da başlayacağından, Kuzey Amerika’daki muhteşem Dünya Kupası stadyumlarından birinde veya birkaçında yerinizi ayırtmak için şu an kadar uygun bir zaman yok.
Birçok Dünya Kupası bilet satış dönemi gelip geçmiş olsa da, grup aşaması ve eleme turlarındaki tüm maçlar için hâlâ bilet seçenekleri mevcut.
GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası grup aşaması ve eleme turlarına ilişkin en güncel bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.
Dünya Kupası biletleri ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçı için resmi fiyatlar 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
Resmi 2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatlandırma Kategorileri ve Yeniden Satış Fiyatları
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Ev Sahibi Ülkeler)
400 $ - 2.735 $
1.199 $ – 5.500 $+ (1.950 $)
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Öne Çıkan Tarafsız Devler)
120 $ – 1.200
750 $ – 3.800 $ (1.650 $)
11 - 27 Haziran
Grup Aşaması (Standart Tarafsız Maçlar)
120 $ – 1.200
202 $ – 2.500 $ (1.092 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)
225 $ – 540
550 $ – 3.200 $ (1.250 $)
28 Haziran - 3 Temmuz
32'li Tur (Standart Mekanlar)
225 $ – 540
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4 Temmuz – 7 Temmuz
Son 16 Turu
240 $ – 640
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9 Temmuz – 11 Temmuz
Çeyrek finaller
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
2026 Dünya Kupası kategorilere göre fiyatlar:
Kategori
Grup Aşaması
Son 32 - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
1. Kategori
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
2026 Dünya Kupası'nın kalan maçları ve biletleri listesi
Aşama
Tarihler
Mekanlar/Konumlar
Takımlar
Biletler
Son 16 Turu
6 Temmuz
Arlington, Teksas, ABD
Portekiz - İspanya
6 Temmuz
Seattle, Washington, ABD
ABD - Belçika
7 Temmuz
Atlanta, ABD
Arjantin - Mısır
7 Temmuz
Vancouver, Kanada
İsviçre - Kolombiya
Çeyrek Finaller
9 Temmuz
Foxborough, ABD
Fransa - Fas
10 Temmuz
Kaliforniya, ABD
Portekiz / İspanya - ABD / Belçika
11 Temmuz
Miami, ABD
Norveç - İngiltere
11 Temmuz
Kansas City, ABD
Arjantin / Mısır - İsviçre / Kolombiya / Gana
Yarı Finaller
14 – 15 Temmuz
Dallas, ABD
Fransa / Fas - Portekiz / İspanya / ABD / Belçika
Atlanta, ABD
Norveç / İngiltere - Arjantin / Mısır / İsviçre / Kolombiya / Gana
3.lük Maçı
18 Temmuz
Miami, ABD
Fransa / Fas / Portekiz / İspanya / ABD / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / Mısır / İsviçre / Kolombiya / Gana
Final
19 Temmuz
New Jersey
Fransa / Fas / Portekiz / İspanya / ABD / Belçika - Norveç / İngiltere / Arjantin / Mısır / İsviçre / Kolombiya / Gana
Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan bilet sayısı artık son derece sınırlıdır.
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika genelinde 39 gün boyunca 104 maç oynanacak.
Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecektir.
2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri/stadyumları şunlardır:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle