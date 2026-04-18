Dünya Kupası biletini kovalayan Hollanda Kadın Milli Takımı, Fransa karşısında yine güzel bir sonuç elde etti

Oranje Leeuwinnen, Cumartesi günü Fransa deplasmanında 1-1'lik skorla değerli bir puan aldı. Fransa topraklarında elde edilen bu beraberlik sayesinde, teknik direktör Arjan Veurink'in takımı Dünya Kupası elemeleri B Grubu'nda liderliğini sürdürüyor.

Fransa, geçen Salı Rat Verlegh Stadyumu'nda Hollanda'ya 2-1 yenildiği için rövanş peşindeydi. Oranje Leeuwinnen ise birinci sıradaki yerini korumak istiyordu, çünkü sadece grup birincisi 2027'de Brezilya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanıyor.

Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Dominique Janssen ve Kerstin Casparij konuk takımda yer almadı. Bu nedenle, geçen hafta milli takımdaki ilk maçında gol atan René van Asten'e süre verildi.

Hollanda, ilk yarıda uzatma dakikalarına kadar uzun süre direndi. Marie-Antoinette Katoto herkesi geride bırakarak kafayla Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. Fransız takımı ikinci yarıda da çok daha güçlüydü ve Sandy Baltimore'un boş kaleye gol atamamasına çok üzüldü. Bu kaçırılan gol, Fransa'ya sonunda pahalıya mal oldu.

Esmee Brugts, 76. dakikada Wieke Kaptein'in 1-1'i yapmasını sağladı. Hollanda, Fransa'nın son dakikalardaki hücumlarını atlattı ve Dünya Kupası biletini kazanma mücadelesinde önemli bir puan aldı. Hollanda, ilk dört maçta sekiz puan topladı. Haziran ayında İrlanda ve Polonya'yı yenerse, 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kesinleşecek.