Dünya Kupası anılarıyla… Suudi Arabistan’ın eski kalecisi emeklilikten geri dönüyor

Suudi Milli Takımı’nın eski kalecisi, futbolu tamamen bırakmaya çok yaklaşmışken, önümüzdeki sezon sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Suudi gazetesi "Al-Riyadiya", Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski kalecisi Abdullah Al-Ma'yuf'un, bir sezon boyunca ara verdikten sonra önümüzdeki sezon sahalara dönmeye karar verdiğini bildirdi.

Al-Ma'yuf, 2024-2025 sezonunda Al-Shabab kulübünde futbol hayatının son sezonunu geçirdikten sonra geçen sezon hiçbir kulüpte forma giymemişti; bu durum, bazı kesimlerin onun futbolu tamamen bırakacağı yönünde spekülasyonlar yapmasına neden olmuştu.

Ancak Suudi gazete, eski milli kalecinin kondisyonunu artırmak ve top hissini geri kazanmak için Suudi başkenti Riyad’daki bir spor merkezinde özel bir hazırlık programına başladığını doğruladı.

Al-Ma'iouf şu anda, önümüzdeki 2026-2027 sezonunda hangi kulüpte oynayacağına karar vermek amacıyla son dönemde kendisine gelen bazı profesyonel teklifleri değerlendiriyor.

Al-Ma'iouf'un bu kararı, Muhammed Al-Owais'in Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda Suudi milli takımıyla gösterdiği parlak performansla aynı zamana denk geldi. Al-Owais, ilk turda Uruguay ile oynanan maçta 9 şutu kurtararak "Yeşiller"e zorlu bir 1-1 beraberlik kazandırdı.

39 yaşındaki kaleci, daha önce Suudi Arabistan milli takımıyla 2018 yılında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yer almış ve ev sahibi takıma karşı 5-0 mağlup oldukları tek bir maçta forma giymişti.

Al-Ma’yuf’un Al-Hilal kulübünün altyapısında yetiştiği ve 2004 ile 2007 yılları arasında A takımda forma giydiği, ardından Al-Ahli’ye transfer olduğu, ancak 2016’da “Lider”e geri döndüğü ve 2023 yılına kadar burada kaldığı, ardından kariyerine Al-Ittihad’da bir sezon ve Al-Shabab’da bir sezon daha devam ettiği belirtiliyor.