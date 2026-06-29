Dünya Kupası turnuva tarihinde ilk kez, 48 takımlı genişletilmiş formatla birlikte 28 Haziran’dan 3 Temmuz’a kadar sürecek, yepyeni ve heyecan dolu 32’li tur eleme aşaması devreye giriyor.

ABD, Meksika, Arjantin ve Almanya gibi turnuvanın devleri son 32'ye kalmayı başardığından, bilet talebi resmen başladı. İşte bilmeniz gerekenler.

2026 Dünya Kupası 32'li Tur maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Dünya Kupası Son 32 Turu biletleri nereden alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

32'li Tur bilet fiyatları ne kadar?

Bilet Kategorisi Resmi FIFA Fiyatı Ortalama Yeniden Satış Fiyatı Bilet Kategori 1 (En iyi yan saha alt/orta katlar) 540 $ – 610 $ 1.500 $ – 2.800 $+ Bilet Kategori 2 (Köşe koltuklar ve üst katın en iyi koltukları) 440 $ – 490 $ 1.100 $ – 1.900 $ Bilet Kategori 3 (Kale arkasında bulunan standart üst kat sıraları) 225 $ – 235 $ 650 $ – 1.200 $ Bilet Kategori 4 / Taraftar Katı (Üst tribün köşeleri / federasyon bölgeleri) 60 $ – 120 $ 400 $ – 850 $ Bilet Marquee Yüksek Talep Gören Premium (ABD, Meksika, Almanya, Arjantin maçları) Standart nominal değer geçerlidir 1.200 $ – 3.600 $+ Bilet

Dünya Kupası Son 32 Turu ikinci el biletleri nasıl satın alınır?

FIFA Yeniden Satış Pazarı, güvenli işlemler için resmi kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır.

Uluslararası, ABD ve Kanada'da ikamet edenler, FIFA web sitesindeki bilet portalı üzerinden bu platforma erişebilirler.

Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) platformunu kullanmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltuk bloklarını arayan veya turnuvanın en heyecan verici maçlarına giriş bileti almak isteyen taraftarlar için popüler ve geçerli bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz web sitesinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.