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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book World Cup Round of 32 Tickets

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Dünya Kupası 32'li Tur biletleri nasıl alınır: Eleme turları, Meksika maçları, Arjantin ortalama fiyatları ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Takımlar 32'li Tur'a katılmaya hak kazanmaya başladı – işte bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası turnuva tarihinde ilk kez, 48 takımlı genişletilmiş formatla birlikte 28 Haziran’dan 3 Temmuz’a kadar sürecek, yepyeni ve heyecan dolu 32’li tur eleme aşaması devreye giriyor.

ABD, Meksika, Arjantin ve Almanya gibi turnuvanın devleri son 32'ye kalmayı başardığından, bilet talebi resmen başladı. İşte bilmeniz gerekenler.

2026 Dünya Kupası 32'li Tur maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

Tarih ve Saat (yerel)

Maç

Yer

Son Skor / Biletler

28 Haziran 2026, 15:00 PDT

Güney Afrika - Kanada

Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu), Inglewood, Kaliforniya, ABD

1-0

29 Haziran 2026, 12:00 CDT

Brezilya - Japonya

Houston Stadyumu (NRG Stadyumu), Houston, TX, ABD

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29 Haziran 2026, 21:30 EDT

Almanya - Paraguay

Boston Stadyumu (Gillette Stadyumu), Foxborough, MA, ABD

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30 Haziran 2026, 19:00 CST

Hollanda - Fas

Monterrey Stadyumu (Estadio BBVA), Guadalupe, NL, Meksika

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30 Haziran 2026, 17:00 CDT

Fildişi Sahili - Norveç

Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu), Arlington, TX, ABD

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30 Haziran 2026, 22:00 EDT

Fransa - İsveç

New York New Jersey Stadyumu (MetLife Stadyumu), East Rutherford, NJ, ABD

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1 Temmuz 2026, 19:00 CST

Meksika - Ekvador

Meksiko Stadyumu (Estadio Azteca), Meksiko, DF, Meksika

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1 Temmuz 2026, 17:00 EDT

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Atlanta Stadyumu (Mercedes-Benz Stadyumu), Atlanta, GA, ABD

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1 Temmuz 2026, 13:00 PDT

Belçika - Senegal

Seattle Stadyumu (Lumen Field), Seattle, WA, ABD

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1 Temmuz 2026, 17:00 PDT

ABD - Bosna Hersek

San Francisco Körfez Bölgesi Stadyumu (Levi's Stadyumu), Santa Clara, CA, ABD

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2 Temmuz 2026, 12:00 PDT

İspanya - Avusturya

Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu), Inglewood, CA, ABD

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2 Temmuz 2026, 19:00 EDT

Portekiz - Hırvatistan

Toronto Stadyumu (BMO Field), Toronto, ON, Kanada

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2 Temmuz 2026, 20:00 PDT

İsviçre - Cezayir

BC Place, Vancouver, BC, Kanada

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3 Temmuz 2026, 13:00 CDT

Avustralya - Mısır

Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu), Arlington, TX, ABD

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3 Temmuz 2026, 18:00 EDT

Arjantin - Yeşil Burun Adaları

Miami Stadyumu (Hard Rock Stadyumu), Miami, FL, ABD

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3 Temmuz 2026, 20:30 CDT

Kolombiya - Gana

Kansas City Stadyumu (Arrowhead Stadyumu), Kansas City, MO, ABD

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Dünya Kupası Son 32 Turu biletleri nereden alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

  • 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

32'li Tur bilet fiyatları ne kadar?

Bilet Kategorisi

Resmi FIFA Fiyatı

Ortalama Yeniden Satış Fiyatı

Bilet

Kategori 1 (En iyi yan saha alt/orta katlar)

540 $ – 610 $

1.500 $ – 2.800 $+

Bilet

Kategori 2 (Köşe koltuklar ve üst katın en iyi koltukları)

440 $ – 490 $

1.100 $ – 1.900 $

Bilet

Kategori 3 (Kale arkasında bulunan standart üst kat sıraları)

225 $ – 235 $

650 $ – 1.200 $

Bilet

Kategori 4 / Taraftar Katı (Üst tribün köşeleri / federasyon bölgeleri)

60 $ – 120 $

400 $ – 850 $

Bilet

Marquee Yüksek Talep Gören Premium (ABD, Meksika, Almanya, Arjantin maçları)

Standart nominal değer geçerlidir

1.200 $ – 3.600 $+

Bilet

Dünya Kupası Son 32 Turu ikinci el biletleri nasıl satın alınır?

FIFA Yeniden Satış Pazarı, güvenli işlemler için resmi kanaldır ve 2 Nisan'da yeniden açılmıştır.

Uluslararası, ABD ve Kanada'da ikamet edenler, FIFA web sitesindeki bilet portalı üzerinden bu platforma erişebilirler.

Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) platformunu kullanmalıdır.

StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltuk bloklarını arayan veya turnuvanın en heyecan verici maçlarına giriş bileti almak isteyen taraftarlar için popüler ve geçerli bir seçenek olmaya devam etmektedir.

Satın alma işlemini gerçekleştireceğiniz web sitesinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.