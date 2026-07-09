Houston, bir sorunumuz var. Ama bu, olması güzel bir sorun; önümüzdeki haftalarda dünya çapındaki çok sayıda üst düzey futbol yıldızı Teksas çimlerinde yeteneklerini sergileyecek, sizin tek ikileminiz ise hangi Dünya Kupası maçına gideceğinizi seçmek olacak.

Houston şehir merkezinin birkaç mil güneybatısında yer alan NRG Stadyumu, 2026 Dünya Kupası boyunca toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Bunların arasında Portekiz'in grup aşamasındaki iki karşılaşması ile eleme turunda oynanacak iki maç da bulunuyor.

Müsabakalar için Houston'a gidecek taraftarlar açısından stadyum özelliklerini, açılır kapanır çatı detaylarını ve yerel ulaşım güzergahlarını incelemek büyük önem taşıyor. Uzaktan takip edecek taraftarlar da önde gelen bahis şirketlerinin sunduğu cazip karşılama fırsatlarını değerlendirerek maç günü planlarını yapabilir. Güncel Melbet promosyon kodunu görmek için promosyon sayfamızı bugün ziyaret edin.

2026 Dünya Kupası'nda NRG Stadyumu'nda hangi maçlar oynanacak?

Tarih Karşılaşma Biletler 17 Haziran Çarşamba Portekiz - DR Congo (CDT 12.00) 1-1 20 Haziran Cumartesi Hollanda - İsveç (CDT 12.00) 5-1 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan (CDT 12.00) 5-0 26 Haziran Cuma Cape Verde - Suudi Arabistan (CDT 19.00) 0-0 29 Haziran Pazartesi Son 32 Turu: Brezilya - Japonya (CDT 12.00) 2-1 4 Temmuz Cumartesi Son 16 Turu: Kanada - Fas (CDT 12.00) 0-3

NRG Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup maçı, Son 32 Turu'nda bir karşılaşma ve Son 16 Turu'nda bir karşılaşma yer alıyor.

2002 yılında açılan bu çok amaçlı stadyum, birçok büyük spor ve eğlence organizasyonuna sahne oldu. Düzenli NFL maçlarının yanı sıra iki kez Super Bowl'a ev sahipliği yaptı (2004'te Super Bowl XXXVIII ve 2017'de Super Bowl LI). NRG Stadyumu ayrıca 2009'da WrestleMania'ya da ev sahipliği yaptı ve dünyanın en büyük müzik yıldızlarından bazıları burada konser verdi.

NRG Stadyumu'nda Houston Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, büyük resmi Dünya Kupası bilet çekilişleri, buna Visa ön satışı ve erken Random Selection Draws da dahil, sona erdi. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalar üzerinden birincil erişimde artık son derece sınırlı kontenjan bulunuyor.

Bilet satışlarının güncel durumu şöyle:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemler. FIFA'dan doğrudan bilet satın almak için son pencere bu.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platform burası. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacak.

İkincil Pazaryerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar, özellikle talebin yüksek olduğu eleme maçları için çoğu zaman en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın alma işlemi yapmadan önce her zaman ilgili ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

NRG Stadyumu genel bakış

Dünya Kupası kapasitesi 68.311 Açılış yılı 2002 Daimi kiracı(lar) Houston Texans (NFL) Adres One NRG Park, Houston, TX 77054, USA Biletler Biletler

NRG Stadyumu'nun Dünya Kupası koltuk planı nasıl?

NRG Stadyumu'nun Dünya Kupası koltuk planı, dört ana FIFA bilet kategorisine ayrılan çok katmanlı oval bir düzen kullanıyor. Bu kategoriler şöyle:

Kategori 1 (Premium yan çizgi) : Alt katta (100 Level), orta saha çevresindeki yan çizgiler boyunca yer alır. Bunlar sahayı en doğrudan ve en yakından gören koltuklardır.

Kategori 2 (Köşeler ve geniş yan çizgiler) : Alt kat köşe bloklarını ve orta sahadan dışa doğru uzanan seçili üst kat yan çizgi koltuklarını kapsar.

Kategori 3 (Kale arkaları ve üst köşeler) : Doğrudan kalelerin arkasındaki üst tribün seviyelerinde ve daha yukarıdaki köşe bölümlerinde yer alır.

Kategori 4 (En yüksek seviye) : En hesaplı koltuklar, en üstteki 600 ve 700 Level köşe bölümlerinde bulunur. Panoramik, kuşbakışı bir görüş sunarlar.

NRG Stadyumu'nun tarihi

NRG Stadyumu 2002'de açıldı ve o tarihten bu yana NFL ekibi Houston Texans'ın evi konumunda. Ayrıca, açılır kapanır çatıya sahip ilk NFL sahası olarak da tarihe geçti.

Bununla birlikte, NRG Stadyumu'nun 2026 Dünya Kupası'nda yedi maça ev sahipliği yapması şaşırtıcı değil; çünkü burası tanınmış bir futbol merkezi haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri erkek milli takımı burada birçok kez oynadı ve Meksika da uluslararası hazırlık maçları için bu sahayı kullanıyor.

ABD ve Meksika'dan söz etmişken, komşular ve rakipler geçen temmuz ayında 2025 CONCACAF Gold Cup finalinde NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 70.000'den fazla taraftar, Meksika'nın 2-1'lik galibiyetine ve kupayı kazanmasına tanıklık etti.

NRG Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

NRG Stadyumu şu anda NFL'in tanınan ekiplerinden Houston Texans'ın evi.

Takım Lig Houston Texans NFL

NRG Stadyumu'na nasıl gidilir?

Toplu taşıma

Dünya Kupası sırasında toplu taşımayla NRG Stadyumu'na gitmenin en iyi ve en verimli yolu, sizi stadyum kapılarına kısa bir yürüyüş mesafesinde bırakan METRORail Red Line hafif raylı hattını kullanmaktır.

Dünya Kupası kalabalıklarına uyum sağlamak için trenler iki vagon kapasitesine yükseltiliyor ve turnuvanın yoğun saatlerinde her 5 dakikada bir çalışacak. Tek yön ücret sabit olarak 1,25 $ olacak. METRO peronlarında kredi kartı, banka kartı, Apple Pay ve Google Pay kabul ediliyor; ayrıca dijital Ride METRO uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Arabayla

Aşırı maç günü trafiği ve yüksek stadyum otopark ücretleri nedeniyle, ki bunlar çoğu zaman 50 $'ı aşıyor, yerel ulaşım yetkilileri doğrudan sahaya araçla gidilmemesini kuvvetle tavsiye ediyor. Ancak kendi aracınızı kullanacaksanız, JustPark üzerinden çevrim içi olarak resmi bir otopark izni satın almanız gerekecek.

Yoğun güvenlik kontrol noktalarına ve South Loop, West Loop ile Highway 288 genelinde normal yolculuk sürelerini önemli ölçüde artırabilecek gecikmelere hazırlıklı olun.

NRG Stadyumu için rehberli turlar

FIFA tarafından onaylanan resmi NRG Stadyumu turları, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında maç olmayan belirli günlerde mevcut. Turlar 90 dakika ile iki saat arasında sürüyor ve size premium ağırlama alanlarına, medya bölgelerine, soyunma odalarına ve saha kenarı görüş noktalarına erişim sağlıyor. Bu özel Dünya Kupası turlarının kişi başı maliyeti yaklaşık 50 ila 60 $.

Yüksek güvenlikli Dünya Kupası dönemlerinin dışında, standart halka açık turlar doğrudan NRG stadyum işletmecileri tarafından düzenleniyor. Bunlar genellikle salı ve perşembe günleri saat 10.15, 12.00 ve 14.00'te planlanıyor ve yetişkinler için yaklaşık 6 $ olarak fiyatlandırılıyor.

NRG Stadyumu yakınında yemek ve içki mekanları

NRG Stadyumu'nun hemen çevresinde, Teksas'ın klasikleşmiş birkaç yiyecek içecek noktası öne çıkıyor. Pappasito's Cantina, Pappadeaux Seafood Kitchen ve Clutch City Cluckers gibi bu mekanlar otoyol çevre yolunun hemen dışında yer alıyor; bu da onları maç öncesi veya sonrası yemek ve içki için ideal hale getiriyor. Küçük bir uyarı: maç günü çok büyük kalabalıklara hazırlıklı olun.

Yakınlarda hızlıca bir şeyler içmek isteyenler, çok sayıda büyük ekran, açık hava verandası, bilardo masası ve yerel craft biralar sunan Red River Ice House gibi spor barlarını deneyebilir. Daha yüksek tempolu bir kapalı/açık mekan arayanlar için ise Swagger öne çıkıyor; burada rahat pub yemeklerinin yanı sıra çeşitli food truck alternatifleri de bulunuyor.

Futbola özel canlı izleme partileri, açık hava bira bahçeleri veya daha geniş bir bağımsız gastropub seçkisi arayanlar, METRORail Red Line ile kuzeye giderek Rice Village, Midtown ya da Downtown gibi yakın mahallelere kolayca ulaşabilir.

Simone on Sunset, üstü kapalı açık hava verandasında futbola özel partiler düzenliyor ve pizza, paylaşmalık tabaklar ile el yapımı kokteyller servis ediyor. Bir diğer seçenek ise canlı atmosferiyle dev bir kapalı/açık alan olan Social Beer Garden. Dünya Kupası maçlarını 20 fitlik bir LED ekranda yayınlayacak ve maç sırasında acıkanlar için dönüşümlü olarak yerel food truck'lar da bulunacak.