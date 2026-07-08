Dünya Kupası 2026 Atlanta bilet rehberi: Mercedes-Benz Stadyumu fikstürü, son dakika biletleri ve koltuklar

Atlanta bu yaz dünyanın elit futbolcularını ağırlıyor ve Dünya Kupası kapsamında artık ev sahipliği yapacağı yalnızca bir son maç kaldı: Norveç veya İngiltere ile Arjantin veya İsviçre arasındaki bir yarı final.

Şehrin merkez bölgesinde yer alan Mercedes-Benz Stadyumu, 2026 Dünya Kupası turnuvası boyunca toplam sekiz maça ev sahipliği yaptı; bunların arasında İspanya'nın grup maçlarından ikisi ve yarı finallerden biri de vardı.

Stadyum özelliklerini, zemin koşullarını ve ulaşım güzergahlarını bilmek, seyahat eden taraftarların unutulmaz bir canlı maç günü deneyimine hazırlanmasına yardımcı olur. Uzaktaki taraftarlar da benzer şekilde, turnuva stratejilerini başlama vuruşundan önce premium spor bahis teşviklerini güvence altına alarak optimize edebilir. Doğrulanmış Stake promosyon kodumuzla en iyi karşılama paketlerinden birini almak için özel promosyon rehberimize göz atın.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda 2026 Dünya Kupası'nın hangi maçları oynanacak?

Tarih Karşılaşma Ortalama yeniden satış fiyatları Biletler 15 Temmuz Çarşamba Yarı final: Norveç veya İngiltere - Arjantin veya İsviçre (ET 15.00) $1.100 - $4.500 Biletler

Mercedes-Benz Stadyumu için Atlanta Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası'nın başlıca resmi bilet çekilişleri, Visa ön satışı ve erken Rastgele Seçim Kuraları dahil, sona erdi. Rekor düzeyde taleple birlikte, ilk aşamalar üzerinden birincil erişim artık son derece sınırlı.

İşte bilet satışlarının güncel durumu:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Çekilişlerin aksine, bunlar gerçek zamanlı işlemler. Bu, doğrudan FIFA'dan bilet almak için son pencere.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değeri üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platform budur. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil pazar yerleri: Taraftarlar StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar çoğu zaman talebin yüksek olduğu eleme maçları için en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Mercedes-Benz Stadyumu genel bakış

Dünya Kupası kapasitesi 75.000 Açılış yılı 2017 Daimi kullanıcı(lar) Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) Adres 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303, USA

Mercedes-Benz Stadyumu'nun Dünya Kupası koltuk planı nedir?

Mercedes-Benz Stadyumu'nun Dünya Kupası koltuk planı, futbol için optimize edilmiş üç katmanlı bir tribün düzenine sahip. Standart 100, 200 ve 300 seviyelerinin yanı sıra saha seviyesinde premium süitler olarak kategorize ediliyor. Dağılım şu şekilde:

100 Seviye (Alt tribün) : En alt sıralar sahaya en yakın konumu sunar, ancak bu katmanın orta ve üst sıraları oyunun daha kapsamlı bir görüntüsünü sağlar.

200 Seviye (Kulüp ve orta tribün) : Bu katmanda, doğrudan orta saha çizgileri boyunca konumlanan AMG Lounge ve Truist Club dahil premium imkanlar bulunur.

300 Seviye (Üst tribün) : 301'den 350'ye kadar olan bölümler stadyumun en üst halkasını kapsar. Aksiyona daha uzak olsa da bu sıralar en uygun fiyatlı bilet kategorilerini, örneğin Kategori 4'ü, sunar ve tribünlerin dik eğimi sayesinde net görüş hatları sağlar.

Mercedes-Benz Stadyumu'nun tarihi

Mercedes-Benz Stadyumu, Georgia Dome'un yerine 2017'de açıldı ve o tarihten bu yana NFL'den Atlanta Falcons ile MLS'ten Atlanta United FC bu tesisin daimi kullanıcıları oldu.

Tamamlanmasının ardından, aralarında SEC futbol şampiyonluk maçı, Peach Bowl ve College Football Playoff Ulusal Şampiyonası'nın (2018, 2025) da bulunduğu birçok üniversite futbolu organizasyonu dahil, daha önce Georgia Dome'da düzenlenen çeşitli etkinlikler Mercedes-Benz Stadyumu'na taşındı.

2019'da Atlanta'nın yaklaşık yirmi yıl aradan sonraki ilk Super Bowl'una ev sahipliği yapmasının ardından, Mercedes-Benz Stadyumu 2028'de futboldaki en büyük gösteriye bir kez daha sahne olmaya hazırlanıyor (Super Bowl LXII).

Mercedes-Benz Stadyumu'nun 2026 Dünya Kupası sırasında sekiz maça ev sahipliği yapacak olması şaşırtıcı değil; çünkü burası tanınmış bir futbol noktası haline geldi. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan çok sayıda maçın yanı sıra 2024 Copa America sırasında birkaç karşılaşma da burada oynandı.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

Mercedes-Benz Stadyumu şu anda NFL'den Atlanta Falcons ile MLS'in tanınan ekiplerinden Atlanta United FC'nin evi konumunda.

Takım Lig Atlanta Falcons NFL Atlanta United FC MLS

Mercedes-Benz Stadyumu'na nasıl gidilir?

Toplu taşıma

Dünya Kupası sırasında Mercedes-Benz Stadyumu'na toplu taşımayla gitmenin en iyi ve en stressiz yolu, şehrin hızlı raylı sistemi MARTA'yı kullanmak. Stadyum doğrudan Atlanta şehir merkezinde yer alıyor; bu da onu trenle son derece erişilebilir kılıyor. Dünya Kupası maç günlerinde MARTA, dev futbol kalabalıklarını karşılamak için her beş dakikada bir yüksek kapasiteli trenler çalıştıracak.



Standart tek yön ücret $2,50, dolayısıyla gidiş-dönüş $5 tutuyor. MARTA, geliştirilmiş Better Breeze ücret sistemine sahip ve bu sayede istasyondaki otomat kuyruklarını tamamen atlayabiliyorsunuz. Temassız banka kartı veya mobil cüzdan kullanarak turnikelerde doğrudan ödeme yapabilirsiniz.

Arabayla

Mercedes-Benz Stadyumu'na arabayla gitmek istiyorsanız, JustPark üzerinden resmi bir otopark kartını önceden çevrim içi satın almanız gerekiyor. Önceden rezerve edilmiş bir otopark kartı olmadan doğrudan stadyum bölgesine gitmeniz kesinlikle tavsiye edilmiyor; çünkü sıkı FIFA güvenlik çevresinde geri çevrileceksiniz.

Mercedes-Benz Stadyumu, 1414 Andrew Young International Blvd NW Atlanta, GA 30303 adresinde bulunuyor. Mümkünse Northside Drive ve Centennial Olympic Park Drive güzergahlarından kaçınmakta fayda var. Bu ana arterlerde ciddi trafik sıkışıklığı yaşanıyor ve güvenlik çemberleri ile taraftar alanları nedeniyle yoğun şekilde kapatılıyor.

Mercedes-Benz Stadyumu için rehberli turlar

Resmi Dünya Kupası Turları, 14 Temmuz'a kadar Mercedes-Benz Stadyumu'nda düzenleniyor. Bu, dönüştürülen tesise perde arkasından erişim sunan, turnuvaya özel ve sınırlı süreli bir deneyim.



Uzman rehberler eşliğindeki turlar 60-90 dakika sürüyor ve sizi doğrudan Dünya Kupası medya alanlarına, oyuncu soyunma odalarına ve premium kulüp alanlarına götürüyor. Ayrıca ikonik saha seviyesi bakış noktalarına da erişim sağlayacaksınız.



Biletlerin önceden çevrim içi satın alınması gerekiyor ve standart fiyatlar $55'ten başlıyor.

Mercedes-Benz Stadyumu yakınında yenilip içilecek yerler

Mercedes-Benz Stadyumu'nun yakınında, hareketli spor barları, yerel butik bira mekanları ve tarihi Güney restoranlarının bir karışımı dahil, tüm Dünya Kupası taraftarlarının zevkine uygun mekanlar bulunuyor.

Bölge maç günlerinde son derece yoğun olacağı için, mekanları yakınlıklarına ve taraftar atmosferlerine göre seçmek büyük önem taşıyor.

Wild Leap Atlanta, stadyuma yalnızca birkaç adım uzaklıkta bulunan devasa, çok katlı bir taproom. Geniş açık hava verandası ve ateş çukurlarıyla maç günü en popüler destinasyonlardan biri.

Stadyumun biraz kuzeyinde, Centennial Park District'te yer alan Twin Smokers bulunuyor. Maça gitmeden önce hızlı servis barbekü yemekleri arayan büyük gruplar için ideal.

Para tasarrufu yapmak ve sokaktaki kalabalıklardan kaçınmak istiyorsanız, Mercedes-Benz Stadyumu taraftar odaklı fiyatlandırmasıyla ünlü. Stadyum kapılarının içinde sosisli sandviçler, pretzeller ve gazlı içecekler meşhur şekilde ucuzdur ($2–$5).



