Nike, Dünya Kupası için çok beklenen forma koleksiyonu piyasaya sürdü 🔥

Nike, bu kış turnuva öncesinde 2022 Dünya Kupası formalarını yayımladı. Avustralya, Hırvatistan ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, turnuva 20 Kasım'da Katar'da başladığında yeni iç saha ve deplasman formalarını giyecekler.

İngiltere formaları, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından ulusal yas dönemi nedeniyle henüz piyasaya sürülmedi.

Ancak Harry Kane ve Phil Foden'ın iç saha ve deplasman formalarını giydiği fotoğraflar internete sızdırıldı.

Nike

Nike, her ulusla eşanlamlı olan canlı renkleri cesur tasarımlarla iç içe geçirerek sınırları zorladı.

Nike

Formalar Phil Foden, Sam Kerr, Virgil van Dijk ve Jéssica Silva gibi isimlerin yer aldığı yeni bir tanıtım videosunda ortaya çıktı.

Ayrıca eski tarz bir Hollanda forması giyen Hollandalı efsane Edgar Davids'in özel bir görünümü de var.

İşte tüm Nike Dünya Kupası 2022 formalarına genel bir bakış:

Avustralya

Nike

Nike, iç saha forması için Through University Gold, Tour Yellow ve Green Noise renk gruplarıyla Avustralya'nın manzaralarına saygı duruşunda bulundu.

Tasarım, Outback'in kumlu plajlarından ve yemyeşil ormanlarından esinlenmiştir. Buna karşılık, deplasman forması, ulusu çevreleyen derin okyanusları temsil etmek için derin bir Obisian ve Yeşil Glow renk grubuyla geliyor ve parıltı, iç içe geçmiş deniz yaşamını ve resifleri temsil ediyor.

Kanada

Nike

Kanada iç saha ve deplasman şeritleri, ülkenin bayrağının kırmızı ve beyaz renklerini yansıtıyor. Ülke ile eşanlamlı olan akçaağaç yaprağı, arma üzerinde yer alıyor.

Her iki forma da Kanada futbolu için forma geliştirme döngüsü farklılık gösterdiğinden, oyuncuların geçen yıl boyunca giydiği formaların aynısı.

Hırvatistan

Nike

Her iki formada da hemen fark edilen, aynı zamanda kulüp arması üzerinde de bulunan ve ülkenin gururunu temsil eden damalı desen...

İç saha forması, klasik bir beyaz ve kırmızı renkte geliyor ve damalı baskı, soyut bir görünüm için formanın önüne akıyor. Deplasman forması lacivert renkte ve Hırvat sahil şeridine bir selam olarak karelerin çizgilerini bulanıklaştırıyor.

Fransa

Nike

Nike'ın Dünya Kupası'nın son sahipleri için forma tasarımları, geleceğe bakan ve ülkenin mirasını kutlayan yeni Fransa'yı kutlamakla ilgili...

Lacivert formanın üzerindeki sade meşe yaprağı ve zeytin dalı deseni dayanışmayı, barışı ve gücü temsil ediyor.

2012 iç saha formalarına benzer şekilde düğmeli bir yakaya sahip. Toile de Jouy'dan ilham alan deplasman forması tartışmasız daha çarpıcı ve botanikler, Arc de Triomphe ve horoz gibi ünlü sembolleri içeriyor.

Hollanda

Nike

Kusursuz bir şekilde canlı turuncu, Hollanda iç saha setini örtüyor, ancak bu sefer ek bir bükülme ile tasarlandı.

Portakal kabuğu ve Lazer Portakal karışımı, gömleğe neredeyse parlak bir ipek etkisi vermek için iç içe geçmiştir.

Aynı zamanda, ulusla tarihsel olarak ilişkili bir sembol olan bir aslanın yelesini de andırıyor. Deplasman formasını giyen açık mavi ve kırmızı renk grubu, futbol ve kültürün güzel karışımını ve birbirlerini nasıl etkilediklerini gözler önüne seriyor.

Polonya

Nike

Polonya'nın yeni Nike formalarının ikisi de ulusun kültürüne ve mirasına odaklanıyor. İç saha forması, ülkenin arması üzerinde öne çıkan bir özellik olan beyaz kartalın yuvasını ve tüylerini betimleyen karmaşık bir baskıya sahiptir. Deplasman forması, Polonya'nın ulusal renklerini tamamlamak için beyaz kol manşetleri ile Spor Kırmızısı ile dekore edilmiştir.

Portekiz

Nike

Ulusal gurur, her iki forma için de ülkenin bayrağından büyük ölçüde ödünç alınan Pepper Red ve Gorge Green tonları ile her iki Portekiz formasının kalbinde yer alıyor.

İç saha forması, iki belirgin rengi ayıran çapraz bir çizgi ile gövdenin etrafına sarılmış bayrağı taklit ediyor. Deplasman formasının temeli olan Yelken Beyazı renk grubu, formayı boydan boya geçen orta şeritte yeşil ve kırmızının bir kez daha gösterinin yıldızları olmasını sağlıyor.

Katar

Nike

Turnuvanın ev sahibi ülkesi için, Desert Maroon forması, Katar bayrağının tasarımını yansıtmak için kol manşetlerinde beyaz üçgen bir işleme sahiptir. Ülkenin statüsünü anavatan olarak kabul etmek için ülkenin arması forma üzerinde daha yüksektir.

Beyaz bir deplasman forması, ülkenin kıyı şeridinde popüler olan inci dalış tarihine saygı göstermek için yumuşak bej bir inci grafiğine sahiptir. Giyildiğinde ve hareket halindeyken forma, bir kum fırtınası görüntüsü uyandırıyor.

Suudi Arabistan

Nike

Suudi Arabistan iç saha ve deplasman forması, Nike'ın 2022 Dünya Kupası forma koleksiyonundaki en cesur baskılardan bazılarına sahip olabilir. Ev forması, şahinden ilham alan açık gri tüy baskıya sahiptir ve ayrıca uluslar kulübü arması üzerindedir. Yeşil deplasman takımı, hız hissini sergileyen bir orman yeşili ve açık yeşil boydan boya grafik baskıya sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri

Nike

ABD'nin Dünya Kupası tasarımları, ülkenin çeşitli sporlarından ilham almıştır. Örneğin, bir üst donanma kemerine sahip iç saha forması, basketbol forması üzerinde bulunanlara benzerlik gösteriyor.

Lacivert ve kırmızı renkteki cesur omuz oyukları, hokey formalarındaki desenlere benziyor. Bu arada, deplasman forması, ülkenin çeşitliliğini ve gençliğini kutlamak için koyu renkli batik benzeri bir mavi desene sahip...

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