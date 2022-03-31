Takımlar, Katar'daki turnuvada grup aşamasında rakiplerini öğrenmeye hazırlanırken, Dünya Kupası kura çekimi öncesinde heyecan artıyor.

Ancak turnuvaya katılacak 32 takımın sadece 29'u belli olurken, üç yer daha belirlenmedi.

Peki hangi takımlar hâlâ 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanabilir ve yerleri ne zaman belli olacak?

GOAL, bilmeniz gereken her şeyi size getiriyor.

Hangi takımlar hâlâ 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanabilir?

Üç sıra henüz belirlenmedi, ve bu yerler, kıtalararası play-off'ların iki galibi ve UEFA play-off'unun galibi için ayrıldı.

Kıtalararası play-off'larda Kosta Rika veya Yeni Zelanda'dan biri bilet alacak. Ayrıca Peru, kasım ayında Katar'a gitme hakkı için Avustralya veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı mücadele edecek.

UEFA yolundan Galler, Dünya Kupası'na katılma şansı için İskoçya veya Ukrayna ile oynayacak.

Rota Potansiteyel adaylar Kıtalararası play-off Kosta Rika / Yeni Zelanda Kıtalararası play-off Peru / Avustralya veya BAE UEFA Galler / İskoçya veya Ukrayna

Next stop: #FinalDraw



Discover the groups on 1 April#FIFAWorldCup pic.twitter.com/w6EdQFa0WL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2022 Son Dünya Kupası elemeleri ne zaman oynanacak? 2022 Dünya Kupası için nihai elemeler, kesin tarihleri henüz açıklanmamakla birlikte haziran ayında oynanacak. Kıtalararası play-off maçları 13 ve 14 Haziran 2022'de oynanacak. Ancak doğu Avrupa ülkesindeki askeri çatışma nedeniyle İskoçya'nın Ukrayna'ya karşı yarı final maçı askıya alındığından, final UEFA play-off tarihleri konusunda bazı belirsizlikler var. UEFA, İskoçya-Ukrayna maçı için henüz bir tarih belirlemedi. Ancak tercih edilen zaman haziran ayı. 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman? Grup aşaması kura çekimi 1 Nisan 2022'de Türkiye saati ile 17.00'de yapılacak. Son üç takım için dördüncü torbadan yer ayrıldı.

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