Manchester United'da Michael Carrick üzerindeki baskılar, takımın bu sezonun başında elde ettiği vasat sonuçlarla birlikte artmaya başladı; bu da kulübün yakından tanıdığı bir ismin Old Trafford'a dönme olasılığının kapısını aralıyor.

Manchester United, Premier Lig'de şu ana kadar yalnızca bir galibiyet elde ederken, oyuncuların performansı, heyecan eksikliği ve gösterilmesi gereken çabanın yokluğu eleştirilere neden oldu.

Milli maç arasının ardından gelebilecek bir dizi olumsuz sonuç, Carrick üzerindeki baskıyı artırabilir. Kulüp yönetimi teknik ekipte bir değişiklik yapmaya karar verirse, Kieran McKenna bu görev için aday isimlerden biri olabilir; özellikle de Ipswich Town'dan ayrıldığından bu yana boşta olması nedeniyle.

Manchester United, McKenna'yı yakından tanıyor; çünkü daha önceki dönemlerde kulüpte çeşitli görevlerde bulundu. Bu koşullar, Carrick'in kalıcı olarak teknik direktörlük görevini üstlenmeden önce izlediği yola büyük ölçüde benziyor.

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Carrick, United'da José Mourinho'nun teknik ekibinde görev yapmıştı; ayrıca bir süre Ole Gunnar Solskjaer'in yönetimi altında da çalışmış, ardından ikili kulüpten ayrılarak her biri Old Trafford dışında birer teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

McKenna, Ipswich Town'ın başına geçti ve takımı Championship'ten Premier Lig'e çıkarmayı başardı; Carrick ise Middlesbrough'nun kalıcı teknik direktörü oldu.

McKenna, 2026-2027 sezonu başlamadan önce futboldan bir süre uzaklaşmaya karar vererek Ipswich'ten ayrıldı; ancak teknik direktörlükten ne kadar süre uzak kalacağı hâlâ belirsiz.

"Football Fan Cast" sitesine dayandırılan habere göre, McKenna şu anda teknik direktörlüğe dönmeye hazırlanıyor; ayrıca Manchester United'ın kendisiyle anlaşmak için harekete geçmesi halinde kulüple görüşmelere açık.

Ancak McKenna'nın Old Trafford'a dönüşü, kulübe ek bir maliyet getirecek; zira Ipswich ile yapılan anlaşma, teknik direktörün Temmuz 2027'den önce yeni bir kulübe katılması durumunda Ipswich'in 7 milyon sterlin almasını öngörüyor.

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McKenna, Carrick'ten üstün mü?

Rapor, her ikisinin de teknik direktörlük dünyasında şu ana kadar elde ettikleri başarılar açısından McKenna'nın Carrick'ten üstün olduğu görüşünde.

McKenna'nın, Manchester United'ın başında olmakla gelen o muazzam baskı altında henüz bir teknik direktörlük deneyimi yaşamadığı doğru; ancak kariyeri boyunca dikkat çekici başarılara imza attı.

Gazeteci Nick Ames, McKenna'yı Ipswich'i iki üst üste sezonda Championship'ten Premier Lig'e çıkardıktan ve ardından takımı küme düşmesinin ardından yeniden Premier Lig'e taşıdıktan sonra "dünya klasında bir teknik direktör" olarak nitelendirdi.

Bununla birlikte, McKenna'nın Manchester United'ı çalıştırmakla gelen baskılarla başa çıkma kapasitesine sahip olup olmadığı sorusu yanıtsız kalıyor; Carrick'in de bu görevle başa çıkma yeteneğine sahip olup olmadığı hâlâ belirsizliğini koruyor.