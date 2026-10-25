Futbol dünyasının gözü pazartesi günü Londra'nın Walthamstow semtine çevrilecek. Ballon d'Or ödülü akşam saatlerinde Oxford Circus'taki Palladium Theatre'da verilecek. Birçok uzman Bayern Münih'in forveti Harry Kane'i ödülün en güçlü adayı olarak görüyor, ancak Magath aynı fikirde değil.

Alman rekor şampiyonunu 2004-2007 yılları arasında çalıştıran 73 yaşındaki Magath, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen bu prestijli ödülü, bahis şirketlerinin favorileri arasında üst sıralarda yer alması pek olası görünmeyen Marc Cucurella'ya verirdi.

Magath, tercihini Bild gazetesine şöyle açıkladı: "Sol bek olarak dünya çapında bir oyuncu. Her zaman görev yerinde, koşu gücü yüksek ve neredeyse hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmiyor. Kendi kanadını kapatıyor, hücuma da katılıyor. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda büyük payı vardı."

Ancak Kane'in yanı sıra Kylian Mbappe, Lamine Yamal ve Michael Olise gibi başka güçlü adaylar da varken Cucurella'nın ödülü kazanması büyük sürpriz olur. Ayrıca Ballon d'Or'u son kez bir savunma oyuncusunun, Fabio Cannavaro'nun, kazanmasının üzerinden 20 yıl geçti.

Felix Magath, Rodri ve Fabian Ruiz hakkında ne söyledi?

Magath ikinci sıraya ise "İspanyolların orta sahadaki oyun kurucusu olan ve Dünya Kupası'nda haklı olarak turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen" Rodri'yi koydu. Üçüncü sırada da Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz'i görüyor.

Magath, "Favori listemdeki üçüncü İspanyol dünya şampiyonu" dedi. "Rodri'nin güçlü bir partneri ve oyundaki denge ile istikrarın sağlanmasında onun da payı var. Üstelik Paris'le Şampiyonlar Ligi'ni de kazandı."