Dünya futbolunun Brezilyalı efsanesi Pele'nin sağlık durumu nasıl?

81 yaşındaki eski futbolcu, eylül ayında kolon tümörü nedeniyle ameliyat olmuştu ve hastalığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır hastanede yatıyor.

Hastane'den 1 ay önce yapılan açıklamada, Brezilyalı efsanenin kemoterapi görmesi gerektiğini bildirmişti.

Ne söylendi?

Brezilya Albert Einstein Hastanesi’nden yapılan yeni açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Pele’nin, sağlık durumu stabil olarak ilerliyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde hastaneden taburcu olacak.”

Pele'nin asistanı Pepito Fornos ise Pele'nin ağustos ayında rutin muayeneler sırasında tümör tedavisi nedeniyle kemoterapi gördüğünü açıkladı.

Ameliyat edilen Pele, kısa bir süre yoğun bakımda kaldı ve sağlığına kavuşmak için mücadele etti.

Pele’nin tümör tedavisi aldığından beri hayranlarının kendisine karşı büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen eşi Marcia Aoki, doktorlar ve hemşirelerin de olduğu bir fotoğrafın altına şunları yazdı:

“Zor bir dönemden geçtik. Tüm doktorlar ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Şu anda Pele’nin durumu iyi ve mutluyuz.

“Önümüzdeki günlerde eve dönecek ve şu anda kendisini çok iyi hissediyor.

“Hastanede kaldığı dönemde Pele’ye karşı çok büyük bir ilgi ve saygı vardı. Herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Pele, Brezilya’da neden bu kadar çok seviliyor?

1958, 1962 ve 1970 Dünya Kupa’sını kazanan takımın bir parçası olan Brezilyalı efsane futbolcu Pele, milli takımda 92 maçta 77 gol atarak Brezilya Milli Takımı’nın en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor.

Pele, son yıllarda kalçasında ve dizinde yaşadığı sorunlar nedeniyle yürümekte zorlanıyor.

Sağlık durumu merak edilen Pele, Covid-19 nedeniyle hayranlarıyla buluşamıyor, fakat Brezilyalı hayranları efsane oyuncunun evinin önüne gidip onun için dua ediyor.

Oğlu Edinho ise geçen yıl babası Pele’nin depresyonda olduğunu belirtmiş ancak daha sonra bu söylemini reddetmişti.

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