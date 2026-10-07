Rakamlara duyulan tutkunun hüküm sürdüğü bu dönemde, Barcelona'nın yetenekli ismi Lamine Yamal, kendisinden şüphe edenlere ancak büyüklerin anlayabileceği bir dille, süreklilik ve etki diliyle yanıt vermeye karar verdi.

On dokuz yaşındaki genç artık yalnızca umut vadeden bir yetenek değil, eşi benzeri görülmemiş bir gol makinesi oldu; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ve Erling Haaland'ın kendi yaşlarında başaramadığı bir şeyi başardı.

Barcelona'nın kanat oyuncusu, her bakımdan istisnai bir dönem yaşıyor. İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin onu tanımladığı gibi, olağanüstü bir yetenek ve dâhiyane bir azim. Ancak bu kez yeni olan şey, yeteneğine öldürücü bir boyut eklemesi: hâkimiyetini şaşırtıcı bir istikrarla gollere ve asistlere dönüştürmesi.

Bu yüzyılda hiç kimsenin ulaşamadığı bir rakam

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin ele aldığı bu sezonun rakamları, bu dönüşümün boyutunu gözler önüne seriyor: Barcelona ve İspanya Milli Takımı formasıyla 12 gol ve 7 asist. Ancak en önemli rakam toplamda değil, süreklilikte gizli.

Lamine Yamal, 21. yüzyılda, elit futbol düzeyinde, kulüp ve milli takımla üst üste dokuz maçta gol ya da asistle skora katkıda bulunan 20 yaş altındaki ilk oyuncu oldu.

Dokuz maç boyunca süren tarihi bir seri; bu maçlarda gol attı, asist yaptı, hatta bazen aynı maçta her ikisini birden yaptı. Bu seri Hırvatistan Milli Takımı karşısında son buldu. BeSoccer veri tabanına göre, bu yüzyılda bu rakama ulaşan 20 yaş altında başka hiçbir oyuncu bulunmuyor.

Başarının boyutunu ortaya koyan bir karşılaştırma

Yamal'ın başarısını aynı yaş döneminde oyunun efsaneleriyle karşılaştırmak kaçınılmaz.

Lionel Messi'nin kendisi, 2007'de yirmi yaşına girmeden hemen önce, Copa America'da üst üste dört maçta gole katkı sağlamakla kaldı ve serisi devam etmedi.

Cristiano Ronaldo ise, Eylül 2004'te on dokuz yaşındayken, Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'yla aynı rakama, üst üste dört maça ulaştı.

Yeni nesle gelince, onların durumu da daha iyi değildi. Kylian Mbappé, yirmi yaşından önce üst üste altı maçı geçemedi; Erling Haaland sekiz maçta durdu ki bu, Jadon Sancho ve Florian Wirtz'in de ulaştığı rakamın aynısı.

Yalnızca Lamine Yamal çıtayı dokuz maça yükselterek adına yeni bir tarih yazdı ve gördüğümüz şeyin geçici bir parlama değil, yaşının karşılaştırmalarını aşmış, kendisinden yıllarca büyük olanlarla kıyaslanmaya başlanan bir yıldızın yeni bir çağının başlangıcı olduğunu kanıtladı.







