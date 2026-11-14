Fas Milli Takımı, Brezilya'dan değerli bir hediye aldı. Brezilya'nın Japonya karşısında aldığı sürpriz yenilgi, dünya sıralamasının üst basamakları için verilen mücadelenin görünümünü değiştirirken, Fas'a da ilk beşlik listeye doğru yeni bir adım atma fırsatı sundu.

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Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü haftasında dün akşam Nijer'i 5-0 mağlup etmenin avantajını kullanarak Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) dünya sıralamasında bir basamak yükseldi.

Fas Milli Takımı,sıralamada 1805 puanla altıncı sıraya yükseldi. Aynı zamanda Brezilya'nın Japonya karşısında 3-0 yenilmesinin de avantajını yaşadı; bu sonuç Brezilya Milli Takımı'nın 1800 puanla yedinci sıraya gerilemesine yol açtı.

Fas'ı önümüzdeki salı günü Moulay Abdellah Stadı'nda Nijer Milli Takımı karşısında yeni bir sınav bekliyor. Teknik direktör Mohamed Ouahbi'nin ekibi, galibiyeti yineleyerek küresel düzeyde ek bir ivme kazanmayı hedefliyor.

Fas'ın önümüzdeki karşılaşmada alacağı galibiyet, Brezilya ile Singapur Milli Takımı arasında oynanacak hazırlık maçının sonucunu beklemek zorunda kalmadan sıralamadaki konumunu güçlendirmesine fırsat tanıyacak.

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Öte yandan Fas'ın gözleri, Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci (sondan bir önceki) haftasında bu gece oynanması planlanan Portekiz ile Danimarka arasındaki beklenen karşılaşmaya çevrildi; zira Fas ve Portekiz milli takımları dünya sıralamasında birbirine son derece yakın konumda bulunuyor.

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FIFA sıralamasının mevcut hesaplamalarına göre Fas Milli Takımı'nı Portekiz'den yalnızca yarım puan ayırıyor; bu da karşılaşmanın sonucunu, beklenen güncellemede iki milli takımın sıralaması üzerinde doğrudan etkili kılıyor.

Portekiz'in puan kaybetmesi, altıncı sıraya gerilemesi; Fas'ın ise dünya genelinde beşinci sıraya yükselerek dünyanın en iyi beş milli takımı listesindeki yerini sağlamlaştırması anlamına geliyor.

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Fas Milli Takımı, Ekim 2026'da FIFA Dünya Erkekler Sıralaması'nda beşinci sıraya ulaştı ve Nijerya'nın Nisan 1994'te elde ettiği en iyi Afrika sıralaması başarısına denk geldi.

Bu, Fas Milli Takımı'nın geçtiğimiz eylül ve ekim aylarında kazandığı galibiyetlerin ardından geldi; Fas, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin birinci haftasında Gabon'u, ikinci haftasında ise Lesotho'yu mağlup etmeyi başardı.

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Fas'tan Katar Dünya Kupası başarısından bu yana büyük sıçrama

Katar'da Dünya Kupası'nın başlamasından önce Fas Milli Takımı o dönemde dünya genelinde 22. sırada yer alıyordu. Katar 2022 turnuvasının sona ermesiyle birlikte Fas'ın sıralaması 11. sıraya fırladı ve o zamandan bu yana yalnızca 2024 yılını tamamladıkları 14. sıraya geriledi; ardından yeniden ilerleyerek 2025 yılını 11. sırada bitirdi, sonra Ocak 2026'da sekizinci sıraya ulaştı. Bu, Nisan 1998'de onuncu sırada yer aldıklarından bu yana FIFA sıralamasında en iyi 10 milli takım listesine girdikleri ilk kez oldu.

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