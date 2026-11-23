Katar ekibi Al Shamal'in yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'nin oyuncularını, büyük bir sıcaklık ve anılarla dolu bir jestle şaşırttı.

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Mahrez, iki takım arasında bugün pazartesi akşamı AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamında oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan saatler önce Suudi Arabistan ekibinin kampını ziyaret etti.

Sosyal medya hesaplarında, Mahrez'in Al Ahli kampındaki ziyaretine ait bir fotoğraf paylaşıldı. Bu görüntü, Cezayirli yıldızın Al Ahli formasıyla geçirdiği üç yılı akıllara getirdi.

Ziyaret, Mahrez'in Al Shamal'e transferinin ardından eski takımıyla ilk kez karşı karşıya geleceği maç öncesinde gerçekleşti. Bu kez karşı cephede yer alan Cezayirli yıldız, yeni takımının formasını eski takım arkadaşlarına karşı savunmaya hazırlanıyor.

Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı Bölgesi lig aşamasının 5. haftasında, Katar'ın Al Khor şehrindeki Al Bayt Stadı'nda Al Shamal'e konuk olacak.

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Al Ahli'de harika geçen 3 yıl

Mahrez, maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayla ilgili konuşarak Al Ahli'de geçirdiği üç yılın harika olduğunu vurguladı.

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Kulüp ve taraftarlarıyla güzel anılara sahip olduğunu belirten Mahrez, duyguların bir kenara bırakılması ve Al Shamal formasıyla galibiyete odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Al Ahli, 2023 yazında İngiltere'nin Manchester City takımından kadrosuna kattığı Mahrez'in ayrılığını, takımda geçirdiği 3 sezonun ardından 4 Temmuz 2026'da resmen açıklamıştı.

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Al Ahli'de önemli izler bırakan Mahrez, tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 37 gol atıp 46 asist yaptı.

Cezayirli yıldız, kulüp tarihinin kıtadaki en parlak dönemlerinden birine katkı sağladı. Mahrez, Al Ahli ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğu yaşarken 2025'te de Suudi Arabistan Süper Kupası'nı kazandı.

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Bugünkü karşılaşma, üst tura yükselme yarışında iki takım için de büyük önem taşıyor. Al Ahli, ilk dört haftada iki galibiyet ve iki beraberlikle topladığı 8 puanla, hiç yenilgi almadan Batı Bölgesi puan tablosunda 6. sırada maça çıkacak.

Öte yandan Katar ekibi Al Shamal, bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle topladığı 5 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, saha ve seyirci avantajını kullanarak Al Ahli ile arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.

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Bu karşılaşma, Mahrez'e ayrılığının ardından eski takımının karşısına ilk kez çıkma fırsatı sunuyor. Al Ahli olumlu sonuçlarını sürdürüp Katar'dan üç puanla dönmeyi amaçlarken, Al Shamal ise kendisini üst sıralara yaklaştıracak değerli bir galibiyet umuyor.