Dunne: FA Kupası zaferi Man City için çok önemli

City'nin eski savunma oyuncusu Richard Dunne, Pep Guardiola ve öğrencilerinin alabilecekleri tüm kupaları almaları gerektiğini düşünüyor.

Richard Dunne, eski kulübü 'nin seviyesine çıkması için tüm kupaları kazanması gerektiğini ve FA Kupası'nın da hedeflerden biri olması gerektiğini savundu.

Manchester City, FA Kupası çeyrek final eşleşmesinde 16 Mart Cumartesi günü saat 20:202de Swansea ile karşı karşıya gelecek.

Maviler, geçtiğimiz 10 yılda; 3 Premier Lig, 4 Carabao Kupası ve 1 FA CUP kazandı. Dunne ise gelecek yıllarda Manchester City ve Pep Guardiola'nın birlikte daha çok kupa kazanmasını, ve Manchester United ile aynı seviyeye gelmesini umuyor.

Goal'e açıklamalarda bulunan Richard Dunne, "Premier Lig şampiyonu unvanını Manchester City elinde tutabilir. Ama bu elde tutulması zor bir unvan. Yine de bunu yapabilecek güce sahibiz ve ayrıca diğer tüm yerel kupaları kazanarak daha yukarılara çıkabiliriz"

"Bence hedef kesinlikle bu olmalı. City önündeki 4-5 yıl hatta 10 yılda kazanabileceği tüm kupaları kazanmayı hedeflemeli. Bunu kesinikle başarabilirler"

"Onlar en az Manchester United ve Liverpool kadar tarihi başarılara sahip bir kulüp olmak istiyorlar ve şu anda bunu başaracak güce sahipler. Fakat önlerindeki zaman diliminde, yani Pep Guardiola burada olduğu sürece alabilecekleri tüm kupalara göz dikecekler ve ilerleyen yıllarda kupa sıralamasında daha üst basamaklara çıkabilirler. Belki de 20 Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırlar."

Dunne aynı zamanda, City'nin Avrupa'da en iyi futbol oynayan takımlardan biri olduğunu ve bu yüzden de Şampiyonlar Ligi hedefinin de mantıklı bir hedef olduğunu belirtti.

"Şu anda kadronun durumuna baktığımızda her şey eksiksiz görünyor. Cezalı oyuncu yok, tüm oyuncular hazır durumda ve sadece sahaya çıkıp oynamayı bekiyorlar. Fakat yine de bu seviyelerde bir anlık dikkat dağınıklığı veya ufak bir hata çok pahalıya mal olabilir."