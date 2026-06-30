Dünkü takım arkadaşlarından geri kalmadı… El-Rakraki, Fas’ın Hollanda’yı eleyerek tur atlamasını nasıl kutladı?

Fas milli takımının eski teknik direktörü Walid El-Rakraki, Atlas Aslanları’nın Hollanda’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalmasına ilişkin yorumda bulundu.

Fas Milli Takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Meksika'nın Monterrey stadyumunda oynanan turnuvanın 32'li turu maçında, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16'ya yükseldi.

2022 Katar Dünya Kupası’nda Fas’ı yarı finale taşıyan Walid El-Rakraki, bu tur atlamayı kutlamakta gecikmedi.

El-Rakraki, Instagram hesabındaki “Story” özelliği aracılığıyla, Fas milli takımının bir dizi oyuncusu ve mevcut teknik direktör Muhammed Vehbi’nin turu geçmeyi kutladıkları bir görsel paylaştı ve buna ünlü “Daima Fas” tezahüratının yer aldığı bir ses kaydı ekledi.

Hatırlanacağı üzere, Walid El-Rakraki, başarılarla dolu olağanüstü bir serüvenin ardından son Afrika Uluslar Kupası'nın ardından Fas milli takımından ayrılmış ve onun yerine Mohamed Wahbi görevi devralmıştı.



