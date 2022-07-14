Kariyerini İskoçya'da sürdüren deneyimli kaleci, takımının gol yemediği iki maça da ilk 11'de başladı.

Futbol kariyerine Manchester United altyapısında başlayan ve sonrasında West Ham United, Kayserispor, Falkirk, Port Vale, Dundee United gibi takımların formasını giyen Türk kaleci Deniz Doğan Mehmet, kariyerini İskoçya 1. Lig takımlarından Dunfermline Athletic formasıyla sürdürürken, yeni sezon öncesinde göreav yaptığı iki maçta da gol yememesiyle dikkat çekti.

Alt yaş kategorilerinde milli formayı giydikten sonra Kayserispor formasıyla Türkiye'ye gelen Mehmet, sarı-kırmızılı takımda birinci kaleci olmayı bir türlü başaramazken, altyapı maçlarında görev yaptı. Kayseri'den ayrıldıktan sonra kariyerinin tamamı İskoya'da geçen 29 yaşındaki kaleci, oynadığı her takımda yedek olsa da yeni sezona başlarken, 1 numaralı formaya göz kırptı.

İki maçta da gol yemedi

Takımının kupada 2-0 kazandığı East Fife ve 5-0 kazandığı Buckie Thistle maçlarında 90 dakika sahada kalan Mehmet, güven veren bir görüntü çizdi. Milli formayı U16'dan U19 yaş kategorisine dek 23 kez giyen Mehmet, U21 Milli Takımı'nda oynama şansı ise bulamamıştı. Enfield doğumlu oyuncu Kayseri'de oynadığı dönemde de Arjantinli kaleci Nicolas Navarro ile Gökhan Değirmenci'nin arkasında kalmıştı.

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Türk futbolundaki az sayıdaki lejyoner kaleciden biri olan Mehmet, 2020-2021 sezonunda Dundee United formasıyla Premier Lig'de de boy göstermişti. Bir dönem Port Vale formasıyla İngiltere 1. Ligi'nde dokuz maça çıkan Mehmet, buna rağmen İngiltere'de kalıcı olmayı başaramamış ve kariyerinin geri kalan bölümünü İskoçya'da sürdürmeye karar vermişti.

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