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Dumfries ve Esposito, Real Madrid'in Fiorentina maçı için hazırladığı listenin başında

D. Dumfries
C. Espi
F. Mastantuono
D. Huijsen
Real Madrid
Fiorentina
La Liga
J. Mourinho
Hollanda
İspanya
Arjantin
İtalya
Portekiz

Önemli bir prova

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın cumartesi günü oynanacak Fiorentina karşılaşması için takımının kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihleri arasında bu yaz Kraliyet ekibine yeni katılan Denzel Dumfries ve Carlos Espi ikilisine yer verilirken, Franco Mastantuono ve Dean Huijsen henüz açıklanmayan nedenlerle kadroda yer almadı.

Real Madrid'in Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçının tam kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.

Defans oyuncuları: Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martinez - Fortea - Mario Rivas - Aimar Garcia.

Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
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Fiorentina
FIO

Orta saha oyuncuları: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Sistero - Lacosta - Alexis Seria.

Forvetler: Endrick - Espi - Yanez - Jacobo.

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