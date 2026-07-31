Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın cumartesi günü oynanacak Fiorentina karşılaşması için takımının kadrosunu açıkladı.

Mourinho'nun tercihleri arasında bu yaz Kraliyet ekibine yeni katılan Denzel Dumfries ve Carlos Espi ikilisine yer verilirken, Franco Mastantuono ve Dean Huijsen henüz açıklanmayan nedenlerle kadroda yer almadı.

Real Madrid'in Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçının tam kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Lunin - Sergio Mestre - Javi Navarro.

Defans oyuncuları: Dumfries - Trent - Carreras - Lamine Fati - Juan Martinez - Fortea - Mario Rivas - Aimar Garcia.

Orta saha oyuncuları: Camavinga - Valverde - Arda Güler - Sistero - Lacosta - Alexis Seria.

Forvetler: Endrick - Espi - Yanez - Jacobo.



