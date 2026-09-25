Hollandalı savunmacı Denzel Dumfries, dün perşembe günü Amsterdam'daki "Johan Cruyff" Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi'nin açılış maçında iki takım arasında (1-1) beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada, Almanya'nın golüne yol açan atak boyunca oyuna devam etmesi nedeniyle Alman Milli Takımı'nın kaptanı Joshua Kimmich'i eleştirdi.

Dumfries, maçın ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Sol kanat (Amiri) bana durakacakmış gibi baktı, sonra topu Kimmich'e oynadı. Biz Kimmich'i tanıyoruz. Dünya çapında bir oyuncu, ama onun oyunlarını biliyoruz."

Real Madrid oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "(Kimmich) oyuna devam etti ve golü attılar. Bunun bize olmaması gerekirdi, belki bu tür şeyleri bizim de yapmamız gerekiyor."

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Ve ekledi: "Gerçekten de onunla (Kimmich) karşılaşmaya gittim, evet, kesinlikle. Sonuçta insanın içinde bunun tam olarak doğru olmadığı hissi kalıyor."

Alman golü, konuklar Hollandalı oyuncu Brian Brobbey'nin sahaya sakatlanarak düşmesine rağmen atağı sürdürünce tartışma yaratmıştı; Felix Nmecha, 32. dakikada Almanya'yı öne geçiren golü kaydetti.

Hollanda ise ikinci yarının uzatma dakikalarında Liverpool oyuncusu Cody Gakpo aracılığıyla beraberliği yakaladı ve maç, Jürgen Klopp'un Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak, Xavi Hernandez'in ise Hollanda'nın başında ilk kez sahaya çıktığı karşılaşmada (1-1) sona erdi.



