Dumfries, Taylor ve Noslin'i alt etti ve Inter ile onuncu Coppa Italia şampiyonluğunu kazandı

Inter, Çarşamba akşamı Coppa Italia'yı kazandı. Final maçında Christian Chivu'nun takımı, Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Bu, Inter'in İtalyan kupa turnuvasını kazandığı onuncu kez oldu.

Inter'de Denzel Dumfries ilk 11'de yer aldı. Stefan de Vrij ise yedek kulübesinde kaldı. Rakip takımda ise Kenneth Taylor ve Tijjani Noslin olmak üzere iki Hollandalı oyuncu ilk 11'de yer aldı.

Maçın başlarında Inter öne geçti. Federico Dimarco'nun keskin ortasını Adam Marusic yanlışlıkla kendi kalesine kafayla gönderdi: 0-1.

On dakika sonra Inter skoru ikiye katladı. Denzel Dumfries, Lazio yarı sahasının derinliklerinde topu kaptı ve Lautaro Martínez'e pas verdi, o da topu ağlara gönderdi.

İlk yarının son dakikalarında Lazio aniden büyük bir fırsat yakaladı. Uzun bir atak sonrasında top, ceza sahası içinde Isak Jensen'in ayaklarına düştü, ancak şutu az farkla dışarıya gitti.

İkinci yarıda Lazio beraberlik golünü aradı, ancak Roma ekibi uzun süre tehlikeli olamadı. Öte yandan, Dimarco'nun alçak ortasında Luis Henrique golü çok az farkla kaçırdı.

75. dakikada Lazio büyük bir fırsat yakaladı. Oyuna sonradan giren Boulaye Dia, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunu Inter kalecisinin üzerine attı.