Düzcespor'da 16 futbolcunun testi pozitif çıktı

Takımın çarşamba günü Bayrampaşaspor ile yapacağı maç ertelendi.

3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Düzcespor'da 16 futbolcu ve kulüp başkanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yarın oynanacak Bayrampaşaspor maçı ertelendi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-lacivertli takımın rutin yapılan testlerin sonuçlandığı belirtildi.

Kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ile 16 futbolcuda sonuçların pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Profesyonel futbol kulübümüzde rutin yapılan koronavirüs testlerinde 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Bu sonucun ardından tesislerde bulunan futbolcular ve teknik heyet karantina altına alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların ise tedavilerine başlandı."

Başkan Kapoğlu da yaptığı açıklamada, testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde devam ettiğini belirterek, "En kısa sürede aranıza yeniden dönmek dileğimle. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bayrampaşaspor maçı ertelendi

Kulüpten yapılan açıklamada, "28 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan Bayrampaşaspor-Düzcespor karşılaşması futbolcularımızın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle müsabaka oynama sayısının altına düştüğü için TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.