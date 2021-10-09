Düşük performanslar ve düzensiz sonuçlara rağmen Manchester United, Solskjaer'i neden hala destekliyor?

Çoğu kişi Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United için doğru isim olmadığını düşünse de kulüp; hocasına inanıyor. Peki neden?

Manchester United'ın Ole Gunnar Solskjaer konusundaki tutumu hakkında herhangi bir şüpheniz varsa, kulübün Norveçli hocayı görevden almak gibi bir planı olmadığını anlamak için Mike Phelan'ın yeni sözleşmesine bakmanız yeterli.

Solskjaer'in ekibinde bulunan Michael Carrick ve Kieran McKenna'nın sözleşmelerinin Manchester United tarafından her an uzatılması bekleniyor. Bu durum, yönetimin mevcut yapıya destek verdiğini gösteriyor.

Solskjaer'in, görevden alınan Jose Mourinho'nun yerine Manchester United teknik direktörü olmasının üzerinden 3 yıl geçti. Göreve başladığından beri, belki de Premier Lig'deki herhangi bir menajerden daha fazla kovulacağı haberleri ortaya çıktı.

Solskjaer kendisini ve United'ın sezon başındaki form durumunu, Everton maçından sonra tekrar savunmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta Manchester United'ın, kendi sahasında Everton ile berabere kalmasının ardından Norveçli hocanın geleceği, yeniden sorgulanmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde, Villarreal maçını 2-1 kazandıktan sonra sorulan bir soruya verdiği cevabın aynısını Everton müsabakasının sonrasında tekrarlayan Solskjaer: "Bu kadrodan en iyi verimi alacağım" dedi.

"Bu ay çok şey değişti. Raphael Varane ve Jadon Sancho Ağustos ayından beri bizimle. Cristiano Ronaldo ise eylül ayında takıma katıldı."

"Üzerinde çalışmamız gereken çok şey var ve gelişmemiz gerekiyor, bunu biliyoruz. Ben, bu oyuncu grubuna ve sahip olduğum koçluk ekibine inanıyorum."

Geçen yıl bu zamanlar, Maurcio Pochettino'nun Solskjaer'in yerine Manchester United'ın başına geçeceği konuşuluyordu. Bu sezon da Norveçli hocanın durumu tartışılıyor. Solskjaer, lige tam olarak istediği gibi başlayamadı fakat yine de çoğu zaman, takımını kriz durumlarından çıkarmayı başardı.

En çok ihtiyaç duyulduğunda, Solskjaer'in takımı önemli bir maçtan 3 puan alıyordu ve tartışmalar bir süreliğine duruyordu. Özellikle, 2019-20 sezonunda bu tip maçlar çok fazla oldu. Manchester United, kötü bir döneme girdiği anda güçlü bir rakiple oynayıp maçını kazanıyordu ve bir anda yeniden iyi bir döneme giriyordu.

United'ın Sheffield United'la berabere kalmasını, Astana'ya kaybetmesini, daha sonra Aston Villa'yla berabere kalmasını düşünün. Ardından, Tottenham'ı evinde ve Manchester City'i deplasmanda yenmesini hatırlayın.

Manchester United bu sezon ligde, geçen seneye göre daha iyi bir konumda bulunuyor ve yedi maçın ardından geçen seneye göre dört puan daha iyi durumda. Ancak, işte şimdi gerçek test başlıyor.

Kırmızı Şeytanlar Leicester ile deplasmanda, Liverpool ile evinde, Tottenham ile deplasmanda oynadıktan sonra Manchester City'i evinde ağırlayacak. Bu maçlardan istenmeyen sonuçlar alınırsa Norveçli hocanın üzerindeki baskı artar fakat iyi sonuçlar gelirse Solskjaer'in hocalığının sorgulanması azalır çünkü bu işin doğası böyle.

Solskjaer'in, bu sezon Manchester United kariyerinin bitmesi gerektiğini düşünenler var fakat Norveçli hocanın hemşehrisi John Arne Riise, Solskjaer'in başarılı olabileceğine inanıyor.

"Bence Solskjaer iyi gidiyor. Sakinliğini koruyor ve takımla ilgili yapabileceği şeylere odaklanıyor." Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise Goal'e verdiği demeçte, "Basının ne yazdığını veya insanların onun hakkında ne düşündüğünü pek umursamıyor" dedi.

"Bir hafta tarihin en kötü menajeri olduğu yazılırken bir sonraki hafta harika işler yaptığı belirtiliyor. Solskjaer buna alışmıştır. Zor bir iş yapıyor ve o, dünyanın en büyük kulüplerinden birisini yönetiyor. Her zaman çok fazla baskı altında olacak. Bu yüzden, onun bir şeyler kazanması gerekiyor. Bu nedenle, Lig Kupası'ndan bu kadar çabuk elenmeleri beni hayal kırıklığına uğrattı."

İngiltere Lig Kupası'ndaki West Ham mağlubiyeti, Solskjaer için büyük bir darbe oldu çünkü Manchester United'ın kupadan elenmesi, kadrosunda bulunan oyuncuların daha az maça çıkacağı anlamına geliyor.

Tüm oyuncuları mutlu edemeyeceğini biliyor. Ancak, Donny van de Beek gibi oyuncuları ocak ayında neredeyse hiç denemeden sahaya sürmesi, Solskjaer için Manchester United günlerini çekilmez hale getirebilir.

Manchester United'ın, İngiltere Lig Kupası'ndan elenmesinin ardından önümüzdeki haftalar Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu daha açık bir hale gelecek. Bu yüzden, özellikle bu dönemde Solskjaer üzerindeki baskı, fazlasıyla artacak.

Kırmızı Şeytanların eski defans oyuncusu Denis Irwin, Goal'e yaptığı özel açıklamada: “Eğer United'ın hocasıysanız üzerinizde baskı olur çünkü bu işin doğasında baskı var. Ole, yaz aylarında bazı harika transferler yaparak üçüncü sezonuna giriyor ve bunun ne anlama geldiği konusunda herhangi bir yanılsama içinde olduğunu düşünmüyorum. Onunla oynayan eski bir oyuncu olarak hepimiz onun başarılı olmasını ve Solskjaer'in doğru adam olduğunu düşünmek istiyoruz" dedi.

Son haftalarda Manchester United'ın performansı zayıftı ve bu durum bariz bir şekilde görünüyor. Ancak kulüp, son üç yılda iyi bir temel kurulduğuna ve alınan birkaç kötü sonuçtan sonra, acele bir karar verilmemesi gerektiğine inanıyor.

Kaynaklara göre Manchester United'ın, sosyal medyadan aldığı tepkileri önemsemediği ve Norveçli hocası Solskjaer'e güven duyduğu belirtiliyor.

Goal'e konuşan Dwight Yorke ise, "Ole, desteklendi ve kendisine iyi para verildi. Hepimiz, onun kaydettiği ilerlemeyi gördük ancak şimdi harekete geçmesi gerekiyor. Gerekli yeteneklere ve iyi bir kadroya sahip olduğunuzda beklentilerin artması normal. Özellikle, hücum alanına baktığımda tepkilerin gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Harika bir kalecimiz ve merkezi savunma oyuncularımız var. Ligi kazanamayacağımızı düşünmemiz ya da insanların bundan emin olmaması yanlış olur. Şu anda Manchester United'ı yönetiyor olsaydım, zihniyetim kesinlikle böyle olmazdı."

"Bu takımda, bu sezon Premier Lig'i kazanmak için yeterince şey olduğunu düşünüyorum."

"Solskjaer'in lig kazanma hayalini gerçekleştirmesi için önümüzdeki ay çok önemli olacak. Ancak yine de bu durum, her şeyi yeterince netleştirmeyecek. Ole'nin, özellikle bu dönemde etrafındakilerin desteğine ihtiyaç duyacağını düşünüyorum."

Manchester United'ın Futbol Direktörü John Murtough'un dediği gibi: "Gideceğimiz yönde uzun vadeli bir stratejimiz ve güvenimiz var. Kontrolü elimizde tutmamız ve kendimizi sürece kaptırmamamız gerekiyor. Planlarımıza bağlı kalmamız lazım. Ole ve ekibi de önümüzdeki sürece en iyi şekilde odaklanmış durumda."

Çeviri: Ethem Sündük

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