Geçtiğimiz transfer döneminde İspanya’ya dönerek bir nevi kumar oynayan Falcao, şu ana kadar bunu kazanmış gibi görünüyor.

Rayo Vallecano Başkanı Raul Martin Presa, iş büyük beklentiler yaratmaktan kaçınan bir isim değil.

Madrid’in küçük temsilcisi Rayo Vallecano, transferin son gününde Kolombiyalı efsane Radamel Falcao’yu transfer ettiğinde de başkan, çitayı bir hayli yüksek tutmakta hiçbir mazur görmemişti.

“Bana göre, Hugo Sanchez ve Pele ile birlikte futbol tarihinin en büyük üç bitiricisinden birinden bahsediyoruz.”

“Onu Rayo Vallecano’da ve La Liga’da izlemek bir ayrıcalık.”

Herhangi bir elit oyuncu için böyle bir beklentiye karşılık verebilmek bir hayli zor olurdu. İnsanlar, eskiden Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea formaları giyen ama kariyerinin en verimli olacak dönemlerinde sakatlıklarla boğuşan Falcao gibi bir ismin kariyerinde düşüş yaşamaya devam etmesini bekleyebilirdi.

Ancak golcü oyuncu, Presa’nın kendisini Rayo’ya getirmekten ötürü ne kadar heyecanlı olduğunu kanıtlamak niyetindeydi ve İspanya’ya iki maçta iki golle dönerek takımının kazandığı galibiyetlerde başrol oynadı.

İki gol de tam Falcao’ya yakışır nitelikteydi. İlk maçına Getafe karşısında çıkan oyuncu, oyuna girdikten yalnızca 10 dakika sonra rakip kaleci David Soria’yı çaresiz bırakmış ve 3-0’lık galibiyete katkıda bulunmayı başarmıştı. Bu galibiyet, sezon sonunda kümede kalma savaşı vermesi muhtemel olan Rayo Vallecano için ilerleyen süreçte çok daha büyük önem kazanabilir.

Bu maçtan yalnızca üç gün sonra yine hamle oyuncusu olarak kullanılan Falcao, 96. dakikada attığı kafa golüyle Rayo’nun evinde Athletic Bilbao’yu devirmesini sağlamıştı. Lige yeni yükselen bir ekip için bu inanılmaz bir galibiyetti.

Üç numaralı formayı giyen Falcao, imza töreninde bu tercihinin babasından kaynaklandığını şöyle anlatmıştı: “Babam bu numarayla oynuyordu ve o bana bu spor için beslediği tutkuyu verdi.”

Ancak onu doğru yerde ve doğru zamanda görmek, Falcao’nun en büyük özelliğiydi ama bu, sakatlıklarla boğuştuğu son dönemde ortadan kaybolmuştu. Golcü oyuncunun son sezonlarda boşa geçen zamanlarını telafi etmeye başladığı gibi bir izlenim vardı.

İki sezon süren ve sakatlıkların damga vurduğu Galatasaray kariyerinde Falcao, sarı-kırmızılı ekibin bu süreçteki maçlarının yarısından fazlasını kaçırmış, buna karşın her iki maçta bir gol oranını yakalamıştı. El Tigre, bir sonraki adımını ise La Liga’nın alt sıralarına giderek atmıştı.

David Beckham’ın Inter Miami’sinin de aralarında bulunduğu birkaç MLS kulübünün yanı sıra, Suudi Arabistan’dan ve Güney Amerika’dan takımlar da oyuncuyla ilgileniyordu.

Ancak buna karşın maaşında büyük bir düşüşle tekrar La Liga’ya giden Falcao, yeni kulübünde 1.2 milyon euro kazanmayı kabul etmişti.

Ayrıca Rayo da sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. La Liga’ya yükselmelerine karşın kulübün ünlü görüşlü taraftar grubuyla Presa arasındaki gerginlik, yönetim biçimi ve bilet fiyatlarındaki artışa ek olarak sağ görüşlü siyasetçi Santiago Abascal’ın maç izlemeye davet edilmesiyle iyice büyümüştü.

Falcao’nun tanıtım gününde bile başkan aleyhine protestolar gerçekleştirilmişti. “Rada’ya evet, Preso’ya hayır!” ve “Preso istifa!” sloganları yankılanırken Kolombiyalı yıldız da bu sloganların ve ıslıkların arasında zor dakikalar geçirmişti.

Falcao, konuşmayı başarabildiğinde ise neden bu meydan okumayı seçtiğine açıklık getirmişti: “Hedeflerimden biri de tekrar Kolombiya Millî Takımı’na seçilmek. 2022’de Katar’da yer almak için savaşıyoruz ve buraya gelmek de bana oynama fırsatı verecek.”

“Elimden gelenin en iyisini yapacağıma ve yüreğimle mücadele edeceğime söz veriyorum, Tanrı izin verirse birçok gol atacağım.”

Şimdiye kadar da her şey dört dörtlüktü. Rayo, 26 Eylül Pazar günü kümede kalma savaşında altı puan değerinde bir maç olan Cadiz ile karşılaşacak. Ancak Rayo, yeni golcüsünün katkılarıyla mevcut tabloda kümede kalmaktan ziyade Şampiyonlar Ligi sıralamasına daha yakın görünüyor.

Bu maçta gösterilecek bir belirleyici performans, yıldız golcünün millî formaya dönüşünü de kolaylaştırabilir. Kas sakatlığı nedeniyle Copa America’yı kaçıran Falcao; eylül ayında oynanan Dünya Kupası Elemeleri kadrosunda ise kendisine yer bulmuş ve bu maçlarda oyuna sonradan dahil olmuştu.

Falcao’nun yokluğunda gol bulmakta zorlanan Kolombiya, efsane golcünün sağlıklı ve oynayabilecek durumda olmasıyla böylesine bir figürü ilk 11 dışında bırakmak istemeyecektir.

Oyuncunun bu açlığı hafife alınmamalı zira Copa America’da dışarıda kalan bir diğer isim olan James Rodriguez, bir sonraki durağı olarak Katar’ı seçmişti. Ancak Falcao, Kolombiya’da mücadele edebilmek için Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde kalmayı tercih etti.

Bu olumlu başlangıcın yanı sıra, 35 yaşındaki oyuncunun bu hedeflerini suya düşürebilecek ve belki de kariyerini bitirebilecek sakatlık riski de devam ediyor. Rüya gibi bu başlangıcın böyle bir sonla bitmesi çok acımasız olurdu.

Manchester United ve Chelsea kariyerlerinde bu tarz sakatlıklardan ötürü şansını değerlendiremeyen ve diğer takımlarındaki performanslarına rağmen İngiliz taraftarların şakalarına konu olan Falcao, futbolun en önemli golcülerinden biri olduğu 2014’te de Dünya Kupası’nı kaçırmıştı ama çok daha fazlasını hak ediyordu.

Eğer Falcao’nun vücudu, İspanya’daki uzun sezonu ve gelecek yıl Katar’daki mutlu bir hikayeyi daha kaldırabilirse, yıldız oyuncunun hikayesi rüya gibi bir sonla bitmiş olurdu.

Çeviri: Osman Can Erkut

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