Dünya futbolu 87 maçta 483 gol atan yıldız adayını konuşuyor

Milan altyapısında forma giyen genç oyuncu yeni bir Andriy Shevchenko olma yolunda ilerliyor.

Serie A'nın dev kulübü Milan'ın U15 takımında forma giyen 13 yaşındaki Francesco Camarda sergilediği performans ve sahip olduğu istatistiklerle önümüzdeki yıllara damga vuracağının sinyallerini veriyor. Forma giydiği 87 maçta rakip fileleri 483 kez havalandıran Camarda maç başına 5.5 gol ortalamasıyla adeta göz kamaştırıyor.

A talent to keep an eye on:



Francesco Camarda (class of 2008) is an Italian forward currently playing for Milan’s Giovanissimi Regionali A U14. 🔴⚫️



🎥 Source

IG: ilbellodelcalcio



Grazie @RealMarco94 @puigisismo pic.twitter.com/tSCu5LXjM0 — MilanYouthNews (@youth_acmilan) September 11, 2021

En iyi sezonunu geçirdiği 2017-2018 sezonunda 40 maçta 247 gol atan Camarda, o günden bu yana potansiyeliyle şaşırtıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Milan U15 Takımı'nın formasını giyen iki gol atan genç oyuncunun, İtalyan futbolunun önümüzdeki yıllarındaki en önemli futbolcularından biri olmasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

Moukoko'yu andırıyor

2008 doğumlu oyunun gol sayıları Dortmund altyapısından yetişen Youssoufa Moukoko'yu andırıyor. Moukoko Alman ekibinin A takımına çıkmadan önce altyapıda çıktığı 123 maçta 192 kez gol sevinci yaşamıştı. Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç oyuncusu olan Moukoko, 16 yaşına girdikten bir gün sonra Almanya Milli Takımı'nın formasını giymişti.

Tarihinin en iyi dönemlerini Marco van Basten ve Andriy Shevchenko gibi efsane golcülere sahip olduğu dönemde yaşayan Milan'da Camarda'nın adını bu efsanelerin arasına yazdırıp yazdırmayacağını zaman gösterecek ancak genç oyuncunun şimdiden ortaya koydukları, Milan taraftarının bu hayali kurmasına yetecek gibi görünüyor.

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