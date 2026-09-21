"Düdükle bitmeyen derbi": Real Madrid soyunma odasında büyük "isyan"

Real Madrid oyuncuları, Atletico Madrid'e karşı oynanan başkent derbisinin ardından Riyad Metropolitano Stadı'nı büyük bir öfke içinde terk etti. Bunun nedeni, maçın gidişatını doğrudan etkilediğini düşündükleri hakem kararlarıydı; özellikle de Jude Bellingham ve Federico Valverde'ye yapılan iki sert müdahalenin ardından Cuti Romero ve Kang-in Lee'ye kırmızı kart gösterilmemesiydi.

İspanyol "AS" gazetesi, Real Madrid soyunma odasındaki öfkenin bitiş düdüğünün ardından zirveye ulaştığını yazdı. Oyuncular, hakemin maç boyunca bir dizi tartışmalı karara imza attığını gördü; bunların en dikkat çekicisi ise Kang-in'in Valverde'nin ayağına yaptığı müdahalede, faulün sertliğine rağmen VAR hakeminin devreye girip saha hakemini incelemeye çağırmamasıydı.

Gazeteye göre, Real Madrid oyuncularının hoşnutsuzluğuna yol açan tek durum bu değildi. Oyuncular ayrıca Baena'nın Arda Güler'e yaptığı ve iki sarı kartı hak ettiğini düşündükleri sert müdahalelere de itiraz ettiler.

Ancak takım içinde en büyük öfkeye neden olan iki pozisyon, Cuti Romero'nun Bellingham'a yaptığı müdahale ile Kang-in'in Valverde'nin ayağına basmasıydı; oyuncular bu iki pozisyonun da kırmızı kartı hak ettiğini düşünüyordu.

Real Madrid oyuncuları bu bağlamda, geçtiğimiz mart ayındaki derbide Valverde'nin görülen kırmızı kartını hatırlattılar. O maçta hakem Munuera Montero, Valverde'ye Baena'ya yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart göstermişti. Oyuncular, Valverde'nin Atletico karşısında maruz kaldığı faulün çok daha net olduğunu düşünerek hoşnutsuzluklarını daha da artırdılar.

Öfkenin yansımaları soyunma odasıyla sınırlı kalmadı. Real Madrid, sinirli halin cezaya yol açabilecek açıklamalara dönüşmesinden çekinerek, oyuncularının ve takım üyelerinin maç sonrası basına açıklama yapmasını yasaklama kararı aldı.

Derbi atmosferi erken bir gerginliğe sahne olmuştu. Antonio Rüdiger ile Morten Hjulmand, devre arasında soyunma odalarına giden tünelde şiddetli bir tartışmaya girdi.

Durumu yatıştırmak için iki teknik ekibin üyeleri devreye girdi. Olay, Atletico Madrid kaleci antrenörü Pablo Vercellone ile Jose Mourinho'nun yardımcısı Pedro Machado'nun oyundan atılmasıyla sonuçlandı; Machado daha sonra Hjulmand'dan özür diledi ve tartışma daha fazla tırmanmadan sona erdi.

Real Madrid oyuncularının öfkesi, başka maçlarda görülen hakem kararlarına da uzanıyor. Bazı kararların Atletico Madrid ve Barcelona'nın lehine olduğunu düşünüyorlar; buna örnek olarak Osasuna'nın Atletico karşısında iptal edilen golünü, takıma Anoeta'da verilen penaltıyı ve Barcelona'nın Levante karşısında Lamine Yamal'ın düşürülmesinin ardından kazandığı penaltıyı gösteriyorlar.