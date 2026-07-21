Düdüğünden tütsüsüne... Manchester City, Guardiola'nın eşyalarını satışa çıkarıyor

İngiliz kulübü Manchester City, eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın kişisel eşyalarını açık artırma yoluyla satışa çıkarmaya başladı. Bu adım, İspanyol çalıştırıcının (2025-2026) sezonu sonunda takımın teknik direktörlüğünden resmen ayrılmasının ardından atıldı.

55 yaşındaki İspanyol teknik direktör, bu yaz görevinden çekilme kararı almış ve "City" ile mümkün olan tüm kupaları kaldırdığı, on yıl süren olağanüstü kariyerine sadık kalarak sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala takımdan ayrılmayı tercih etmişti. Anlaşılan İngiliz kulübü, teknik direktörün tarihi döneminden son bir mali kazanç elde etmeye çalışıyor; nitekim resmi internet sitesi üzerinden onun özel ofisine ait mobilya ve eşyaların taraftarlara satışa sunulduğunu duyurdu.

Beş gün içinde sonlandırılması planlanan açık artırma, Guardiola'ya ait çeşitli eşyaları kapsıyor. Bunlar arasında ünlü düdüğü ve özel tütsü koleksiyonunun yanı sıra antrenman kıyafetleri, kahve fincanı takımları ve hatıra parçaları, ayrıca ofisine ait aydınlatma ünitesi ile sandalyesi yer alıyor. Anlaşılan kulüp odayı tamamen boşaltmaya yöneliyor; zira İngiliz gazetesi "The Sun"a göre satıştan yalnızca çalışma masası, koltuk ve elbise askısı hariç tutuldu.

Açık artırma taraftarlardan yoğun ilgi ve rekabet gördü; düdük üzerine yapılan teklif 282 sterline ulaşırken, hatıra parçaları üzerine yapılan teklif 571 sterline vardı. Buna karşılık tütsü koleksiyonu 172 sterlin kaydederek, 200 sterlin teklif alan ofis aydınlatma ünitesinin biraz gerisinde kaldı.

Öte yandan Manchester City, Guardiola'nın halefi olarak (2026-2027) sezonunda takımı çalıştırması için eski Chelsea teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca'nın göreve getirildiğini açıkladı. Maresca, daha önce iki farklı dönemde Guardiola'nın yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle mavi-beyazlı camiayı yakından tanıyor.

İtalyan teknik direktör, yaz transfer döneminde Elliot Anderson'ı Nottingham Forest'tan 116 milyon sterlin karşılığında kadroya katan büyük bir transferle harekete geçti; ayrıca genç üçlü Pierce Charles, Jeremy Monga ve Mathis Detourbet'yi de kadrosuna kattı.

Guardiola'nın gelecekteki adımlarına gelince, teknik direktörlükten uzak bir dinlenme dönemine gireceği beklenirken, Dünya Kupası müsabakaları sırasında ortaya çıkan basın haberleri, onun Gareth Southgate'in yerine Thomas Tuchel ile anlaşılmadan önce İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmak için daha önce sözlü bir anlaşmaya vardığını, ancak son anlarda bu adımdan geri çektiğini ortaya koydu. Son haberler ise onun "Azzurri"yi çalıştırmak için İtalya Futbol Federasyonu ile ciddi görüşmelere girdiğine işaret ediyor.