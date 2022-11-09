Sahipleri tarafından satışa çıkartılan Liverpool'un orta doğulu bir yatırım grubunun eline geçebileceği öne sürüldü.

Fenway Sports Group'un Liverpool'u satışa çıkartmasının yankıları sürerken, Dubai merkezli yatırımcıların İngiliz devini satın alabilmek için çalışmalara başladığı öne sürüldü.

Arabian Business'te yer alan haberde Dubai International'ın 2007 yılında Liverpool'u 311,5 milyon sterline almaya çok yaklaştığı ancak bu satışın o dönem gerçekleşmediği belirtildi.

FSG'nin geçen yıl orta doğudaki bir yatırımcı grubundan gelen 3 milyar sterlinlik teklifi geri çevirdiği belirtilirken, Dubai merkezli grubun Liverpool için orta doğulu ve ABD'li farklı yatırımcılarla yarıştığı kaydedildi.

En son el değiştirenler Newcastle ve Chelsea

Premier Lig'de son dönemde artan orta doğu etkisi Newcastle United'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınmasıyla zirveye ulaşmıştı.

Öte yandan GlobalData'da spor analizi başkanı olan Conrad Wiacek Liverpool'un 4,3 milyar sterlin karşılığında satılacağını tahmin ettiğini belirtirken, satışın bu miktarı da aşabileceği öğrenildi.

Bu yılın başlarında Chelsea için 4.25 milyar sterlin karşılığında el değiştirdiği düşünüldüğünde, Liverpool'un da buna yakın veya daha yüksek bir bedelle el değiştirmesi bekleniyor.