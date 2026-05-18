Dubai'de PFL MENA 9 Pride of Arabia biletleri nasıl alınır: Tarih, bilet fiyatları, mekan ve daha fazlası

Profesyonel Dövüşçüler Ligi (PFL), Orta Doğu’daki dövüş sporlarına bir devrim getiriyor ve PFL MENA 9: Pride of Arabia, sezonun en önemli etkinliği olmaya hazırlanıyor. Bu heyecan dolu etkinlik, bölgesel MMA için bir dönüm noktası niteliğinde olup, Dubai’yi dövüş dünyasının merkezine dönüştürüyor. PFL küresel ayak izini genişletmeye devam ederken, MENA ligi bir güç merkezi olarak ortaya çıktı ve yerel savaşçılara SmartCage'de kendilerini kanıtlamaları ve uluslararası sahnede miraslarını güvence altına almaları için yapılandırılmış, liyakate dayalı bir yol sunuyor.

Bu tarihi etkinlikte yerinizi ayırtmak, her sporsever için bir zorunluluktur. Dövüş kartı yaklaştıkça biletler ışık hızıyla tükeniyor. GOAL, geride kalmamanızı sağlamak için burada. En iyi fırsatları nasıl bulacağınız, resmi biletleri nereden alacağınız ve tribünlerden kafesin heyecanını canlı olarak nasıl yaşayacağınızla ilgili tüm önemli detayları bir araya getirdik.

PFL MENA 9 Pride of Arabia ne zaman?

Etkinlik, Dubai'de akşamın en iyi saatlerinde gerçekleştirilecek ve ön maçların ardından yüksek bahisli ana kartın yer aldığı dolu bir program sunacak. Hayranlar, ana etkinlik yıldızları kafese çıkmadan önce maç öncesi atmosferini yaşamak ve yükselen yıldızları izlemek için erken gelmeyi planlamalıdır.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 24 Mayıs 2026, 17:00 Yerel Saat PFL MENA 9: Pride of Arabia Coca-Cola Arena, Dubai Bilet

Dubai'deki PFL MENA 9 Pride of Arabia'da neler bekleyebilirsiniz

PFL MENA 9'a katılan hayranlar, modern MMA prodüksiyonunun ustalıkla sergilendiği ve bölgesel rekabetin saf duygularıyla harmanlandığı bir gösteri bekleyebilirler. Geleneksel promosyonlardan farklı olarak, PFL formatı kafes içindeki her saniyenin önemli olmasını sağlar ve bu da daha agresif bitirmelere ve taktiksel zekaya yol açar. Yıldırım hızındaki sinek siklet dövüşlerinden, welter siklet ve hafif siklet bölümlerindeki sert vuruşlu dramlara kadar, çeşitli dövüş stillerinin sergilendiği bir gece bekleyebilirsiniz.

Gecenin en büyük cazibesi, bölgesel kraliyet mensuplarının varlığıdır. BAE'nin kendi dövüşçüsü Mohammad Yahya kafese girdiğinde Coca-Cola Arena'nın çatısının havaya uçmasını bekleyin. Emirlik MMA'sının öncüsü ve en yüksek küresel seviyelerde yarışan ilk BAE dövüşçüsü olan Yahya, rakipsiz bir deneyim ve yerel destek getiriyor. Teknik vuruşları ve tecrübeli soğukkanlılığı, her dövüşünü kaçırılmaması gereken bir etkinlik haline getiriyor.

Ayrıca, yükselen yıldız Zaman Al Hammadi'yi de yakından takip edin. Bölgenin yeni nesil yeteneklerini temsil eden Al Hammadi, durmak bilmeyen temposu ve dövüşçü ruhuyla hayranların gözdesi haline geldi. Mohammad Yahya ve Zaman Al Hammadi gibi isimleri aynı kartta görmek nadir bir zevk olup, MENA bölgesinden şu anda ortaya çıkan yeteneklerin derinliğini göstermektedir. Ring çıkışlarından maç sonrası röportajlara kadar, ulusal gurur ve dünya standartlarında atletizmle dolu bir gece bekleyin.

PFL MENA 9 Pride of Arabia biletlerini nereden satın alabilirim?

Geçerli ve nominal değerinde biletlere sahip olmanın tek yolu, resmi iş ortağı Platinumlist Dubai üzerinden satın almaktır. Resmi bağlantı üzerinden satın aldığınızda, dijital bilet doğrudan hesabınıza gönderilir ve böylece maç gecesi sorunsuz bir giriş süreci garanti altına alınır.

PFL MENA 9'a olan talep, karttaki yerel yıldızların gücü nedeniyle son derece yüksektir. Arenadaki yerinizi garantilemek için doğrudan Platinumlist'teki resmi PFL MENA 9 bilet sayfasına gidin.

PFL MENA 9 Pride of Arabia biletleri ne kadar?

PFL MENA 9, her bütçeye uygun çeşitli fiyat seçenekleri sunarak tüm hayranların erişimine açık olacak şekilde tasarlanmıştır. Organizatörler, yerel dövüşçüler için büyük bir ev sahibi seyirci atmosferi yaratmak amacıyla giriş seviyesi fiyatları düşük tutmak için bilinçli bir çaba sarf etmiştir.

Bronz / Genel Giriş: Yaklaşık 95 AED'den başlayan fiyatlarla. Bu, dövüş sporları hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat olup, 100 AED'nin altında bir fiyatla üst düzey MMA maçlarını izlemenizi sağlıyor.

Gümüş: 150 AED ile 250 AED arasında değişir. Bu koltuklar, alt katlardan SmartCage'e harika bir manzara sunar.

Altın: Fiyatı yaklaşık 350 AED ile 500 AED arasında değişir. Bu biletler sizi aksiyona daha da yaklaştırır; koçların talimatlarını ve vuruşların sesini duyabilirsiniz.

Platin / VIP: 800 AED ile 1.500+ AED arasında değişir. Bu koltuklar, genellikle özel salonlara ve birinci sınıf olanaklara erişim ile birlikte, salondaki en iyi manzarayı sunar.

95 AED'lik Bronz bilet, bu etkinliğin en önemli satış noktasıdır. Aileler ve arkadaş grupları için, bütçelerini zorlamadan dünya standartlarında bir mekanda canlı MMA'nın adrenalinini deneyimlemeleri için uygun fiyatlı bir seçenek sunar. Dövüşçülerin yüksek profilli olması nedeniyle, bu uygun fiyatlı biletler genellikle ilk tükenenlerdir.

PFL MENA 9 Pride of Arabia biletlerini nasıl alabilirim?

Coca-Cola Arena'ya girişinizi, bölgenin önde gelen dijital bilet satış merkezi olan Platinumlist aracılığıyla temin edebilirsiniz. Süreci başlatmak için hayranların, arenanın gerçek zamanlı interaktif koltuk haritasını bulabilecekleri özel PFL MENA 9 etkinlik sayfasını ziyaret etmeleri yeterlidir. Bu dijital arayüz, bütçe dostu Bronz bölümlerden lüks VIP salonlarına kadar çeşitli seviyeleri taramanıza olanak tanır ve ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan en uygun noktayı bulmanızı sağlar. İdeal koltuğunuzu belirledikten sonra, platform sizi çeşitli uluslararası veya yerel ödeme yöntemlerini kullanabileceğiniz güvenli bir ödeme sürecine yönlendirir.

İşleminiz tamamlandıktan hemen sonra biletleriniz oluşturulur, Platinumlist hesabınızda saklanır ve e-posta yoluyla size gönderilir. Biletleri fiziksel olarak teslim almanıza veya kuryeyi beklemenize gerek yoktur; giriş kapısında akıllı telefonunuzdaki dijital barkodu göstermeniz yeterlidir.

Coca-Cola Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Coca-Cola Arena, Dubai'nin eğlence dünyasının en değerli mücevheridir. City Walk'ta bulunan bu tesis, son teknolojiye sahip, tamamen kapalı ve klimalı bir mekan olup MMA için mükemmel bir ev niteliğindedir. 17.000 kişilik kapasitesiyle, kalabalığın sesini yükselten samimi ancak görkemli bir atmosfer sunar; bu da Mohammad Yahya gibi yerel kahramanlar kafese girdiğinde hayati önem taşır.

Arena, PFL'nin dramatik bir ortam yaratmak için kullandığı inanılmaz ışık ve ses sistemleriyle ünlüdür. Salonun genelinde, hızlı atıştırmalıklardan tam öğünlere kadar her şeyi sunan çok sayıda yiyecek ve içecek büfesi bulunmaktadır. VIP bilet sahipleri için, konuk ağırlama süitleri ve salonları, Dubai ile özdeşleşmiş bir lüks seviyesi sunmaktadır.

Coca-Cola Arena'ya ulaşım son derece kolaydır. Burj Khalifa/Dubai Mall Metro İstasyonu'na yürüme mesafesindedir. Araba ile gelenler için City Walk'ta bol miktarda park yeri mevcuttur; ancak etkinlik gecelerinde bölge oldukça kalabalıklaştığı için erken gelmeniz tavsiye edilir. Merkezi konumu ve birinci sınıf tesisleriyle, "Pride of Arabia"yı izlemek için dünyada daha iyi bir yer yoktur.