Dubai'de parti yaparken görüntülenen Pierre-Emerick Aubameyang koronavirüse yakalandı

Covid-19 testi pozitif çıkan Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon'un Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Aubameyang'ın yalnızca birkaç gün önce Dubai'de eğlenirken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Söz konusu karelerde, golcü oyuncunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına aldırış etmediği görülüyor.

Grosse préparation des Gabonais à Dubaï qui respectent évidemment les gestes barrières pour ne pas créer de cluster à 4 jours du début de la CAN. pic.twitter.com/WTHgbrs0KK https://t.co/g5QIgttzdB — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 5, 2022

Geçen ay Arsenal'daki disiplinsiz davranışları nedeniyle Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılan Aubameyang'ın kaptanlığı da alınmıştı.

Turnuvanın düzenleneceği Kamerun'a hareket eden Aubameyang'a burada yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Karantina sürecine giren yıldız oyuncunun yokluğu Gabon'un turnuvadaki ümitlerine ciddi bir darbe vurdu.

Lemina'yla birlikteydi

Aubameyang'la birlikte görüntülerde yer alan bir diğer isim Gabon milli takımı forması giyen Mario Lemina'ydı. Bir dönem Southampton ve Fulham'da oynayan Lemina, kariyerini Fransa'nın Nice takımında sürdürüyor.

Lemina'ya yapılan covid-19 testinin de pozitif çıktığı öğrenildi. Aubameyang ve Lemina, Gabon'un 10 Ocak'ta Komorlar ve 14 Ocak'ta Gana ile oynayacağı maçlarda kadroda yer alamayacak.

Aubameyang, Çarşamba günü Kamerun'a gitmek için yola çıkmış ve uçaktayken sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştı.

Arsenal göndermek istiyor

6 Aralık'tan bu yana Arsenal formasını giymeyen Aubameyang'ın ara transferde takımdan ayrılması gündemde. Ancak Arsenal, haftada 350 bin sterlin kazanan oyuncuya yüklü maaşı nedeniyle alıcı bulmakta zorlanıyor.

Arteta basının soruları karşısında Aubameyang'ın geleceğiyle ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Aubameyang affedilse bile, milli takımda bulunduğu süre boyunca Arsenal'ın en az beş maçını kaçıracak. Londra ekibi 32 yaşındaki oyuncunun yokluğunda Lig Kupası'nda iki kez Liverpool'la karşılaşacak. FA Cup'taki Nottinhgam Forest maçı ile ligdeki Burnley ve Tottenham mücadeleleri de Aubameyang'ın kadroda yer alamayacağı karşılaşmalar arasında.

Arsenal, Aubameyang'ın kadro dışı bırakılmasının ardından beş maçlık bir galibiyet serisi yakalamıştı. Beş maçta rakip filelere 19 gol bırakan Arsenal'ın serisi 1 Ocak'taki Manchester City yenilgisiyle son buldu.

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