Dubai'de Carl Cox konser biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Tekno müziğin tartışmasız kralı çöle geri dönüyor. Küresel elektronik müzik sahnesinin öncü isimlerinden Carl Cox, bu Mayıs ayında Dubai’de düzenlenecek devasa bir açık hava konserinin başrolünde yer alacak.

İbiza'daki efsanevi rezidansıyla ve dünyanın en büyük dans pistlerini yönetme yeteneğiyle tanınan Cox, çok az kişinin ulaşabileceği bir enerji ve teknik ustalık seviyesini sahneye taşıyor.

Carl Cox ne zaman Dubai'de olacak?

Tarih ve Saat Etkinlik Yer Bilet 9 Mayıs 2026 Cumartesi – 19:00 Carl Cox | Pacha ICONS Sezon Kapanışı Playa Pacha, FIVE LUXE JBR Bilet

Dubai'de Carl Cox biletleri nereden alınır?

Dubai'deki Carl Cox konserine biletler, Ticketmaster UAE ve Platinumlist gibi resmi platformlar da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan satın alınabilir.

Son dakika biletleri için ve ana satış platformlarında biletler tükenmişse, StubHub'a da bakabilirsiniz.

Dubai'deki Carl Cox biletleri ne kadar?

9 Mayıs 2026'daki Carl Cox etkinliği için fiyatlar her bütçeye uygun olacak şekilde belirlenmiştir, ancak en popüler bilet kategorileri hızla tükenmektedir.

Standart Dans Pisti: 250 AED - 350 AED

250 AED - 350 AED Genel Giriş (Erken Varış): 200 AED'den başlayan fiyatlarla

200 AED'den başlayan fiyatlarla Arena, Açık Oturma: 600 AED'den itibaren (Kademeli amfitiyatro tarzı manzaralar)

600 AED'den itibaren (Kademeli amfitiyatro tarzı manzaralar) Backstage Dancing VIP: 1.500 AED'den başlayan fiyatlarla (Premium içecek paketleri dahildir)

Konaklama ve VIP masa rezervasyonlarının genellikle yiyecek ve içecek harcamalarına karşı tamamen kullanılabilir olduğunu lütfen unutmayın, ancak bunlar için doğrudan bilgi almanız veya premium bilet kademeleri üzerinden özel rezervasyon yapmanız gerekir.

FIVE LUXE JBR'deki Playa Pacha hakkında bilmeniz gereken her şey

FIVE LUXE JBR'deki Playa Pacha, Carl Cox performansı için en ideal mekandır.

Jumeirah Beach Residence (JBR) bölgesinin tam kalbinde yer alan bu mekan, Dubai'nin lüks gece hayatının zirvesini temsil eder.

Burası, Arap Denizi ve Ain Dubai'nin nefes kesici manzarasını sunan, sahil kenarında yer alan bir açık hava kulübüdür. Mekan, üst düzey görsel-işitsel deneyimler sunmak üzere özel olarak tasarlanmış olup, devasa LED ekranlara ve Cox'un meşhur olduğu deep house ve tekno ritimlerine uyarlanmış bir ses sistemine sahiptir.