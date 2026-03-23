Dubai'de Amr Diab konser biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

"Arap Popunun Kralı" geri dönüyor. 30 yılı aşkın süredir Akdeniz müziğinin sesini belirleyen küresel ikon Amr Diab, 4 Nisan 2026'da Coca-Cola Arena'da düzenlenecek devasa bir konserle Dubai'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Hayranları tarafından "El Hadaba" olarak bilinen Diab, Arap ritimleri ile Batı popunu benzersiz bir şekilde harmanlayarak rekorlar kırmaya ve kültürler arasında köprü kurmaya devam ediyor. Bu da konseri yılın en çok beklenen canlı etkinliklerinden biri haline getiriyor.

Bu 2026 konseri, bir dizi kapalı gişe dünya turnesinin ve "Khatafouni" ve "Shayef Amar" gibi son zamanların liste başı şarkılarının yayınlanmasının ardından geliyor. İster 90'ların klasiği "Nour El Ein" ile büyümüş olun, ister 2025'teki yüksek enerjili albümlerinin hayranı olun, bu konser efsanevi bir repertuarın içinden bir yolculuk vaat ediyor. Dubai'nin bu müzikal kutlamaya mükemmel bir fon oluşturmasıyla, MENA bölgesi ve ötesinden hayranlar şimdiden en iyi koltukları kapmak için yarışıyor.

ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri derledik. En ucuz biletlerden en lüks VIP konaklama paketlerine kadar, Amr Diab biletlerini hemen alabilmeniz için kapsamlı rehberimiz burada.

Amr Diab'ın Dubai'deki konseri ne zaman?

Amr Diab, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü sahneye çıkacak. Konser saat 21:00'de başlayacak; kapılar genellikle iki saat önce açılacak ve hayranların Dubai'nin en prestijli kapalı mekanının atmosferini doya doya yaşamasına olanak tanıyacak.

Amr Diab biletleri nereden alınır?

Amr Diab'ın Dubai konseri biletleri, birçok büyük çevrimiçi platformdan satın alınabilir. Birincil satıcılar genellikle yoğun trafik ve hızlı tükenme yaşarken, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltukları veya son dakika biletlerini garantilemek isteyen hayranlar için güvenilir bir alternatif sunar. Güvenli ve doğrulanmış bir satın alma işlemi için Goal'un önerdiği resmi bilet sayfasına doğrudan bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz.

Amr Diab biletleri ne kadar?

Bu etkinliğin fiyatlandırması, sıradan dinleyicilerden sadık "Diabians" hayranlarına kadar herkesi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Amr Diab konserinin en ucuz biletleri, Normal Ayakta ve Gümüş kategorilerinde 295 AED'den başlar. Daha kaliteli bir deneyim arayanlar için fiyatlar, sahneye olan yakınlık ve ek avantajlara göre artar.

Standart Ayakta Bilet: 295 AED'den başlayan fiyatlarla

295 AED'den başlayan fiyatlarla Gümüş/Altın Koltuk: 449 AED - 549 AED

449 AED - 549 AED Elmas/VIP: 595 AED - 995 AED

595 AED - 995 AED Elevate Hospitality: 2.500 AED+

Amr Diab biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

Coca-Cola Arena'da 4 Nisan'da gerçekleşecek ve büyük heyecanla beklenen konserin biletleri, ön satış aşamasını resmi olarak geride bıraktı ve artık genel satışa sunuldu. Başlangıçta kayıtlı fan kulübü üyeleri ve bankacılık ortakları için sınırlı sayıda bilet ayrılmış olsa da, kalan biletler artık dünya çapındaki herkese açık.

"El Hadaba"nın muazzam popülaritesi nedeniyle, bilet satışında benzeri görülmemiş bir talep yaşandı. Tarihsel olarak, Amr Diab'ın Dubai konserleri haftalar öncesinden tükenir ve 2026 yılı da bir istisna değildir. Bütçe dostu 295 AED'lik seçenekler (Bronz ve Normal Ayakta) en hızlı tükenen kategorilerdir. Bu bölümlerde yer bulursanız, ikincil bilet stoğu saat başı değişkenlik gösterdiğinden, satın alma işleminizi hemen tamamlamanızı öneririz. Silver, Gold ve VIP dahil olmak üzere kalan tüm kategoriler şu anda satışta ve hemen rezervasyon yapılabilir.

Amr Diab biletlerini nasıl alabilirim?

Etkinliğe girişinizi garantilemenin en verimli ve güvenli yolu, güvenilir platformlar üzerinden çevrimiçi rezervasyon yapmaktır. GOAL, bu etkinlik için StubHub’ı birincil kaynak olarak kullanmanızı önerir. StubHub, Coca-Cola Arena’nın gerçek zamanlı haritasını görüntüleyebileceğiniz kullanıcı dostu bir arayüz sunar; bu sayede, enerjik atmosferin yaşandığı ayakta izleme alanları ile gösterinin daha iyi izlenebildiği kademeli koltuklar arasında seçim yapabilirsiniz. Biletlerinizi almak için StubHub web sitesini ziyaret edin, istediğiniz fiyat aralığını seçin ve güvenli ödeme işlemine geçin. StubHub gibi saygın bir ikincil pazar yerinin kullanılması, bu konser için özellikle avantajlıdır çünkü FanProtect Garantisi sunar; bu garanti, biletlerinizin geçerli olmasını veya paranızı geri almanızı sağlar. Etkinlik yaklaştıkça ve resmi birincil bilet tahsisleri doldukça bu, hayati bir güvenlik ağıdır. "Arap Popunun Kralı" ile geçireceğiniz gecenin sorunsuz geçmesini sağlamak için, doğrulanmamış sosyal medya satıcılarından satın almaktan kaçının.

Coca-Cola Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Coca-Cola Arena, Dubai'deki City Walk'un tam kalbinde yer alan son teknoloji ürünü, çok amaçlı bir etkinlik merkezidir. 17.000 kişiye kadar kapasitesiyle Orta Doğu'nun en büyük, tamamen klimalı kapalı arenasıdır. Dubai silüetini aydınlatan muhteşem bir LED cepheye sahip olan arena, Amr Diab gibi kalibreli bir sanatçı için ideal olan birinci sınıf bir akustik sunmaktadır.

Arenaya Dubai Metrosu (Burj Khalifa/Dubai Mall istasyonu) ile kolayca ulaşılabilir ve hızlı giriş ve özel konuk ağırlama hizmetlerini içeren "Elevate" deneyimini yaşamak isteyenler için 42 kurumsal süit sunmaktadır. Ayakta izleme alanları için minimum yaş sınırının 14 olduğunu, 16 yaşın altındaki kişilerin ise tüm bölümlerde bir yetişkin eşliğinde olması gerektiğini lütfen unutmayın.