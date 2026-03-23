Dubai'de Amr Diab 2026 konser biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Arap pop müziğinin kralı geri dönüyor. Otuz yılı aşkın süredir Akdeniz müziğinin sesini şekillendiren küresel ikon Amr Diab, 4 Nisan 2026 tarihinde Coca-Cola Arena’da düzenlenecek devasa bir konserle Dubai’ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Hayranları tarafından El Hadaba olarak bilinen Diab, Arap ritimleri ile Batı popunu benzersiz bir şekilde harmanlayarak rekorlar kırmaya ve kültürler arasında köprü kurmaya devam ediyor. Bu da konseri yılın en çok beklenen canlı etkinliklerinden biri haline getiriyor.

2026'daki bu konser, bir dizi kapalı gişe dünya turnesinin ve Khatafouni ve Shayef Amar gibi son zamanlarda listelerin zirvesine çıkan şarkıların yayınlanmasının ardından gerçekleşecek.

Amr Diab'ın Dubai'deki konseri ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 4 Nisan 2026 | 21:00 Amr Diab Dubai Konseri Coca-Cola Arena, Dubai Bilet

Gösteri saat 21:00'da başlayacak olup, kapılar genellikle iki saat önce açılacaktır.

Amr Diab konser biletleri nereden alınır?

Amr Diab'ın Dubai konseri biletleri, birçok büyük çevrimiçi platformdan satın alınabilir.

Birincil satıcılar genellikle yoğun trafik ve hızlı tükenmeyle karşılaşırken, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, belirli koltukları veya son dakika biletlerini garantilemek isteyen hayranlar için güvenilir bir alternatif sunuyor.

Amr Diab biletleri ne kadar?

Bu etkinliğin fiyatlandırması, sıradan dinleyicilerden sadık Diab hayranlarına kadar herkesi kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Amr Diab için en ucuz biletler, Normal Ayakta ve Gümüş kategorilerinde 295 AED'den başlıyor.

Daha kaliteli bir deneyim arayanlar için fiyatlar, sahneye olan yakınlık ve ek avantajlara göre artmaktadır.

Ortalama fiyatların dağılımı şöyledir:

Normal Ayakta: 295 AED'den başlayan fiyatlarla

295 AED'den başlayan fiyatlarla Silver/Gold Seating: 449 AED - 549 AED

449 AED - 549 AED Diamond/VIP: 595 AED - 995 AED

595 AED - 995 AED Elevate Hospitality: 2.500 AED+

Amr Diab biletleri ne zaman satışa çıkar?

Coca-Cola Arena'da 4 Nisan'da gerçekleşecek ve büyük heyecanla beklenen gösterinin biletleri, ön satış aşamasını resmi olarak geride bırakarak artık genel satışa sunuldu.

Başlangıçta kayıtlı fan kulübü üyeleri ve bankacılık ortakları için sınırlı sayıda bilet ayrılmış olsa da, kalan biletler artık dünya çapındaki herkese açık.

Coca-Cola Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Coca-Cola Arena, Dubai'deki City Walk'un kalbinde yer alan son teknoloji ürünü, çok amaçlı bir mekandır.

17.000 kişilik kapasitesiyle Orta Doğu'nun en büyük tam klimalı kapalı arenasıdır. Dubai silüetini aydınlatan muhteşem bir LED cepheye sahiptir ve Amr Diab gibi kalibreli bir sanatçı için mükemmel olan birinci sınıf bir akustik sunar.

Arenaya Dubai Metrosu (Burj Khalifa/Dubai Mall istasyonu) ile kolayca ulaşılabilir ve hızlı giriş ve özel konuk ağırlama hizmetlerini içeren "Elevate" deneyimini yaşamak isteyenler için 42 kurumsal süit sunmaktadır.

Ayakta izleme alanları için minimum yaş sınırının 14 olduğunu, 16 yaşından küçüklerin ise tüm bölümlerde bir yetişkin eşliğinde olması gerektiğini lütfen unutmayın.