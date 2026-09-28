Dubai Basketball, EuroLeague’in güçlü ekiplerinden Barcelona’yı Coca-Cola Arena’daki tarihi bir EuroLeague maçında ağırlıyor. BAE genelindeki taraftarlar, elit uluslararası yeteneklerin Dubai’de parkeye çıkacağı yüksek tempolu basketbol aksiyonuna hazırlanıyor.

Bu eşleşme, Orta Doğu spor tarihindeki sıra dışı bir kilometre taşına işaret ediyor ve EuroLeague devi Barcelona’yı tutkulu ev sahibi taraftarların önünde Dubai Basketball ile karşı karşıya getiriyor.

GOAL, şu anda mevcut en ucuz koltukları alabilmeniz için tüm temel bilet ayrıntılarını, salon bilgilerini ve fiyat seçeneklerini sizler için derledi.

Dubai Basketball - Barcelona maçı ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 29 Eylül 2026, saat 20.00 Dubai Basketball - Barcelona Coca-Cola Arena, Dubai, BAE Biletler

Dubai Basketball - Barcelona bileti nereden alınır?

Dubai Basketball maçlarının resmi biletleri, başta Platinumlist ve Coca-Cola Arena’nın resmi gişesi olmak üzere yetkili platformlar üzerinden satılmaktadır. Genel satış dönemlerinde birincil platformlardan doğrudan satın almak, taraftarlara standart gişe fiyatlarına doğrudan erişim sağlar.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurulacak seçenek olarak öne çıkıyor.

Dubai Basketball - Barcelona biletleri ne kadar?

Dubai Basketball - Barcelona maçının resmi bilet fiyatları, oturma kategorisine ve salondaki konuma göre değişiklik gösteriyor. Platinumlist ve salonun resmi portalı gibi birincil satış kanallarında standart giriş biletleri genel giriş koltukları için 75 AED’den başlıyor.

Resmi genel kontenjanların tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları, son dakika koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunar. İkincil piyasadaki biletler genellikle yaklaşık 150 AED’den başlar.

Dubai Basketball - Barcelona hakkında bilmeniz gereken her şey

Dubai Basketball ile Barcelona arasındaki bu mücadele, bölgede sezonun en çok beklenen basketbol karşılaşmalarından biri. EuroLeague aksiyonunu Dubai’de canlı olarak deneyimlemek, yerel basketbol tutkunlarına dünya çapındaki oyuncuları kendi şehirlerinde izlemek için benzeri görülmemiş bir fırsat sunuyor.

Taraftarlar için önemli bilet ve etkinlik bilgileri: