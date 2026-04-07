Dubai Basketball - Anadolu Efes maçına bilet nasıl alınır: Euroleague Dubai maçı, Coca-Cola Arena, fiyatlar ve daha fazlası

EuroLeague’in en çok beklenen karşılaşmalarından biri kapıda. Avrupa basketbolunda adından söz ettiren hırslı yeni güç Dubai Basketball, yüksek tempolu bir mücadele ve üst düzey becerilerin sergileneceği bir karşılaşmada Türk basketbolunun devlerinden Anadolu Efes’i ağırlayacak.

En ucuz koltuklardan premium konukseverlik paketlerine kadar, GOAL bilet satın alma sürecinde size yardımcı olacak tüm gerekli bilgileri sunuyor.

Dubai Basketball - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Maç, 10 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak. Sezonun sonlarına doğru gerçekleşecek bu karşılaşma, 37. Tur etkinliklerinin bir parçası ve taraftarlar için playofflar başlamadan önce Dubai'de EuroLeague maçlarını izlemek için son fırsatlardan biri. Maçın ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 10 Nisan 2026, 20:00 Dubai Basketball - Anadolu Efes Coca-Cola Arena, Dubai Bilet

Dubai Basketball - Anadolu Efes biletlerini nereden alabilirim?

Dubai Basketball ile Anadolu Efes arasındaki maçın biletleri, çeşitli resmi ve ikincil kanallardan satın alınabilir.

Yerel taraftarlar için başlıca satış noktaları, Coca-Cola Arena'nın resmi web sitesi ve yetkili bilet satış ortağı Platinumlist'tir. Bu platformlar ilk genel satışları yürütür ve biletleri nominal değerinden satın almanın en doğrudan yolunu sunar.

İlk biletlerin tükendiğini görenler veya artık mevcut olmayabilecek belirli koltuk bloklarını arayanlar için StubHub gibi ikincil pazar yerleri iyi bir alternatif olabilir. Satın alma işlemini gerçekleştirdiğiniz web sitesinin kullanım koşullarını mutlaka kontrol edin.

Dubai Basketball - Anadolu Efes biletleri ne kadar?

Bu EuroLeague karşılaşmasının bilet fiyatları, sahaya olan yakınlığınıza ve istediğiniz lüks seviyesine göre önemli ölçüde değişir.

Kategori 1 ve 2: Alt tribünlerde yer alan orta sınıf biletlerin fiyatları genellikle 250 AED ile 500 AED arasındadır. Bu biletler, ön sıralara yakın konumları sayesinde oyuncuların hızını çok daha yakından izleme imkanı sunar.

En Ucuz Biletler: Üst katların fiyatları genellikle yaklaşık 75 AED ile 100 AED arasında başlar. Bu koltuklar, sahada yaşanan taktiksel mücadelenin harika bir panoramik manzarasını sunar.

Saha Kenarı ve VIP: En üst düzey basketbol deneyimi için saha kenarı koltuklar altın standarttır. Fiyatları 1.500 AED ile 5.000 AED'nin üzerinde değişebilir ve sizi EuroLeague'in süperstarlarından sadece birkaç santim uzağa yerleştirir.

StubHub gibi ikincil sitelerdeki fiyatlar, piyasa talebine göre dalgalanabilir.

Maç tarihi yaklaştıkça ve heyecan arttıkça, en çok rağbet gören bölümlerin fiyatları da artma eğilimindedir, bu nedenle erken rezervasyon yapmanız şiddetle tavsiye edilir.

Coca-Cola Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

2019'daki açılışından bu yana, Coca-Cola Arena büyük konserlerden uluslararası spor etkinliklerine kadar her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilen dünya standartlarında bir mekan haline geldi.

17.000 kişilik kapasitesiyle arena, bölgedeki en büyük kapalı çok amaçlı mekan. Basketbol sahasına mükemmel şekilde uyarlanabilen ve her açıdan mükemmel görüş açısı sağlayan son teknoloji otomatik koltuk sistemine sahip. Mekan, Dubai iklimi için bir gereklilik olan tam klimalı ve birinci sınıf bir deneyim arayanlar için 42 kurumsal süit barındırıyor.

Dubai Metrosu (Burj Khalifa/Dubai Mall İstasyonu) ile kolayca ulaşılabilir ve araçla gelenler için geniş otopark imkânları mevcuttur.

İçeride taraftarlar, çok çeşitli yiyecek ve içecek stantları, yüksek hızlı Wi-Fi ve biletlerin tükendiği kalabalık zamanlarda bile rahat hareket edebilmek için tasarlanmış modern bir koridor bulacaklar.