Dubai 2026'da Swedish House Mafia konser biletleri nasıl alınır: Yaklaşan tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Efsanevi üçlü Swedish House Mafia, Mayıs 2026’da Dubai’de vereceği devasa konser için hazırlıklarını sürdürürken, elektronik müzik dünyası sarsıcı bir olaya hazırlanıyor.

Axwell, Steve Angello ve Sebastian Ingrosso'dan oluşan grup, uzun süredir progressive house'un altın standardı olarak kabul ediliyor ve Orta Doğu'ya dönüşleri, 3.0 dönemlerinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

Uluslararası gezginler ve yerel sakinler en iyi fırsatları yakalamak için yarışırken, talep şimdiden tavan yapıyor.

Swedish House Mafia ne zaman Dubai'de olacak?

Büyük heyecanla beklenen etkinlik, bahar konser sezonunu sonlandırmak üzere büyük bir kutlama niteliğinde olacak şekilde Mayıs ortasına planlanmıştır. Yazın en sıcak günleri başlamadan önce Dubai'nin gece havasının tadını çıkarmak isteyenler için zamanlama mükemmeldir. Etkinliğin ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:

Tarih ve Saat Maç Yer Biletler 16 Mayıs 2026 Cumartesi (18:00) Swedish House Mafia Dubai'de Canlı Konser Ushuaïa Dubai Limanı Deneyimi Bilet

Swedish House Mafia Dubai biletleri nereden alınır?

Ushuaïa Dubai Harbour Experience'da Swedish House Mafia konserinin resmi bilet satıcısı Platinumlist'tir.

Hayranların, en düşük fiyatları ve garantili girişi sağlamak için doğrudan bu platformdan veya resmi Ushuaïa Dubai web sitesinden bilet satın almaları önerilir.

İlk biletler tükenmişse veya etkinlik tarihine yakın bir zamanda belirli koltuk ve ayakta izleme seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri son dakika alternatifi olabilir.

Swedish House Mafia biletleri ne kadar?

Dubai'deki Swedish House Mafia konserinin bilet fiyatları, hem sıradan hayranları hem de üst düzey bir lüks deneyim arayanları memnun edecek şekilde belirlenmiştir.

Bu etkinlik için en ucuz biletler şu anda Genel Giriş Ayakta Biletler için yaklaşık 320 AED'den başlıyor.

Biraz daha konfor veya daha iyi bir görüş açısı arayanlar için fiyatlar, sahneye olan yakınlık ve sunulan olanakların düzeyine göre artmaktadır.

Etkinlik tarihi yaklaştıkça ve bilet stoğu azaldıkça, yeniden satış platformlarındaki fiyatların piyasa talebine göre dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir.

Ushuaïa Dubai Harbour Experience hakkında bilmeniz gereken her şey

Bu muhteşem gösterinin mekanı, nefes kesici Ushuaïa Dubai Harbour Experience'dır.

Bu mekan, Dubai Marina silüeti ve Ain Dubai'yi arka plan olarak sunan, büyük ölçekli elektronik müzik etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesi nedeniyle özel olarak seçilmiştir.