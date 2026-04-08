Dubai 2026'da Swedish House Mafia konser biletleri nasıl alınır: Yaklaşan tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Efsanevi üçlü Swedish House Mafia, Mayıs 2026’da Dubai’de vereceği devasa konser için hazırlıklarını sürdürürken, elektronik müzik dünyası sarsıcı bir olaya hazırlanıyor.
Axwell, Steve Angello ve Sebastian Ingrosso'dan oluşan grup, uzun süredir progressive house'un altın standardı olarak kabul ediliyor ve Orta Doğu'ya dönüşleri, 3.0 dönemlerinde önemli bir dönüm noktası niteliğinde.
Uluslararası gezginler ve yerel sakinler en iyi fırsatları yakalamak için yarışırken, talep şimdiden tavan yapıyor.
Swedish House Mafia ne zaman Dubai'de olacak?
Büyük heyecanla beklenen etkinlik, bahar konser sezonunu sonlandırmak üzere büyük bir kutlama niteliğinde olacak şekilde Mayıs ortasına planlanmıştır. Yazın en sıcak günleri başlamadan önce Dubai'nin gece havasının tadını çıkarmak isteyenler için zamanlama mükemmeldir. Etkinliğin ayrıntıları aşağıda yer almaktadır:
|Tarih ve Saat
|Maç
|Yer
|Biletler
|16 Mayıs 2026 Cumartesi (18:00)
|Swedish House Mafia Dubai'de Canlı Konser
|Ushuaïa Dubai Limanı Deneyimi
|Bilet
Swedish House Mafia Dubai biletleri nereden alınır?
Ushuaïa Dubai Harbour Experience'da Swedish House Mafia konserinin resmi bilet satıcısı Platinumlist'tir.
Hayranların, en düşük fiyatları ve garantili girişi sağlamak için doğrudan bu platformdan veya resmi Ushuaïa Dubai web sitesinden bilet satın almaları önerilir.
İlk biletler tükenmişse veya etkinlik tarihine yakın bir zamanda belirli koltuk ve ayakta izleme seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri son dakika alternatifi olabilir.
Swedish House Mafia biletleri ne kadar?
Dubai'deki Swedish House Mafia konserinin bilet fiyatları, hem sıradan hayranları hem de üst düzey bir lüks deneyim arayanları memnun edecek şekilde belirlenmiştir.
Bu etkinlik için en ucuz biletler şu anda Genel Giriş Ayakta Biletler için yaklaşık 320 AED'den başlıyor.
Biraz daha konfor veya daha iyi bir görüş açısı arayanlar için fiyatlar, sahneye olan yakınlık ve sunulan olanakların düzeyine göre artmaktadır.
Etkinlik tarihi yaklaştıkça ve bilet stoğu azaldıkça, yeniden satış platformlarındaki fiyatların piyasa talebine göre dalgalanabileceğini unutmamak önemlidir.
Ushuaïa Dubai Harbour Experience hakkında bilmeniz gereken her şey
Bu muhteşem gösterinin mekanı, nefes kesici Ushuaïa Dubai Harbour Experience'dır.
Bu mekan, Dubai Marina silüeti ve Ain Dubai'yi arka plan olarak sunan, büyük ölçekli elektronik müzik etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesi nedeniyle özel olarak seçilmiştir.
- Kapasite ve Yerleşim Mekan, İbiza’nın dünyaca ünlü kulüp deneyimini yansıtacak şekilde tasarlanmış olmakla birlikte, kendine özgü bir Arap havası da barındırmaktadır. Mekan, devasa bir ana sahne, çok sayıda VIP katı ve geniş ayakta durma alanlarına sahiptir. Mekanın açık hava yapısı, 360 derecelik bir duyusal deneyim sunarak Swedish House Mafia’nın 3.0 görsel şovuna mükemmel bir ev sahipliği yapmaktadır.
- Lojistik ve Ulaşım Dubai Harbour'a ulaşmak nispeten kolaydır, ancak büyük etkinlikler sırasında trafik yoğunlaşabilir. Girişin yakınında özel indirme noktaları bulunan Careem veya Uber gibi araç paylaşım hizmetlerini kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Dubai Metrosu'nu kullanıyorsanız, en yakın istasyonlar Dubai Marina'dadır; buradan Harbour'a kısa bir taksi veya tramvay yolculuğu ile ulaşabilirsiniz. Araçla gelenler için genellikle vale ve premium park seçenekleri mevcuttur, ancak mümkünse önceden rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.
- Giriş ve Güvenlik Etkinlikte sorunsuz bir mobil giriş sistemi kullanılacaktır. Telefonunuzun şarjının dolu olduğundan ve dijital biletinizin girişte taranmaya hazır olduğundan emin olun. Güvenlik kontrolleri kapsamlı ancak verimlidir, bu nedenle üçlünün sahneye çıkmasından en az bir saat önce gelerek ön grupların performanslarını izleyin ve gün batımı manzarasının tadını çıkarın. Etkinlik saat 18:00'da başlayacağından, ana etkinlik başlamadan önce mekanın çeşitli barlarını ve yemek stantlarını keşfetmek için bolca vaktiniz olacak.