Dubai 2026 Atif Aslam konser biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları, konser salonu ve daha fazlası

Dünya çapında bir müzik fenomeni olan Atif Aslam, Dubai eğlence takviminin vazgeçilmez bir parçası haline gelen devasa bir konser için BAE'ye geri dönüyor.

Duygulu sesi ve Bollywood hitleri ile pop-rock şarkıları arasındaki köprüyü kuran inanılmaz yeteneği ile tanınan Pakistanlı ikon, 19 Nisan'da Coca-Cola Arena'ya geri dönüyor.

Beş yıl üst üste biletleri tükenen konserlerin ardından, 2026 yılındaki konserin, yenilenen sahne tasarımı ve sadece Atif'in yaratabileceği atmosferiyle şimdiye kadarki en sürükleyici deneyim olması bekleniyor.

GOAL, tarihler, fiyatlar ve Atif Aslam biletlerinizi bugün satın alabileceğiniz en iyi platformlar hakkında tüm detayları sunuyor.

Atif Aslam ne zaman Dubai'de olacak?

Tarih ve Saat Program Yer Bilet 19 Nisan 2026 Pazar (19:00) Atif Aslam Dubai Konseri Coca-Cola Arena, City Walk, Dubai Bilet

Arena kapılarının saat 17:30'da açılması planlanıyor. Böylece hayranlar, saat 19:00'da gösteri resmi olarak başlamadan önce koltuklarını bulmak veya ayakta izleme bölümlerinde en iyi yerleri kapmak için bolca zamana sahip olacaklar.

Konser gecelerinde City Walk bölgesi son derece kalabalık olduğundan, erken gelmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Atif Aslam biletleri nereden alınır?

Atif Aslam'ın 2026 Dubai konseri biletleri, birçok büyük çevrimiçi satıcıdan temin edilebilir.

Birincil biletler genellikle Platinumlist ve Virgin Megastore Tickets gibi platformlar üzerinden satışa sunulur, ancak yüksek talep nedeniyle bu kaynaklardaki biletler genellikle çabuk tükenir.

İlk satıştan sonra yer ayırtmak isteyen hayranlar veya başka yerlerde tükenmiş olabilecek belirli koltuk kategorilerini arayanlar için StubHub, son derece güvenilir bir ikincil pazar yeridir.

Hospitality seçenekleriyle ilgilenenler için Coca-Cola Arena'da özel süitler ve loca koltuklar mevcuttur. Bunlar genellikle birinci sınıf yiyecek ve içecek servisi, özel giriş ve salonun en iyi manzarasını içerir.

Büyük bir grup olarak katılıyorsanız veya lüks bir deneyim arıyorsanız, bunları mekanın resmi kurumsal satış kanalları veya uzman konuk ağırlama satıcıları aracılığıyla erkenden sorgulamanız en iyisidir.

Atif Aslam biletleri ne kadar?

Geçmişte, bu etkinliğin bilet fiyatları Bronz veya üst kat koltuklar için yaklaşık 150 AED'den başlıyordu, bu da onu Dubai'de bir dünya yıldızını izlemenin en uygun fiyatlı yollarından biri haline getiriyordu.

Bronz/Gümüş (Üst Katlar): 150 AED – 250 AED

150 AED – 250 AED Altın/Elmas (Alt Katlar): 350 AED – 600 AED

350 AED – 600 AED Golden Circle (Ayakta): 700 AED+

700 AED+ VIP/Ağırlama Paketleri: 1.500 AED+

StubHub gibi ikincil pazarlardaki fiyatların talebe göre dalgalanabileceğini belirtmek gerekir.

Coca-Cola Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Coca-Cola Arena, Orta Doğu'nun en büyük çok amaçlı kapalı arenasıdır ve Dubai'de canlı müziğin tartışmasız evidir.

City Walk'un kalbinde yer alan mekan, 17.000 kişilik kapasiteye sahiptir ve tamamen klimalıdır, bu da onu büyük etkinlikler için yıl boyunca mükemmel bir mekan haline getirir.

Ulaşım

Arena ulaşımı oldukça kolaydır, ancak etkinlik gecelerinde City Walk bölgesinde trafik yoğunlaşabilir.

Buraya ulaşmanın en verimli yolu Dubai Metrosu'dur; Burj Khalifa/Dubai Mall istasyonu sadece kısa bir yürüyüş mesafesindedir.

Araçla geliyorsanız, City Walk'ta sınırlı sayıda park yeri mevcuttur, ancak girişte özel indirme noktaları bulunan Careem veya Uber gibi araç paylaşım hizmetlerini kullanmak genellikle daha kolaydır.

Mekan Kuralları ve Giriş