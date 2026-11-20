Bir YouTube içerik üreticisi, Mauricio Pochettino'nun Manchester United teknik direktörü olarak çıktığı ilk antrenmanı drone ile görüntüledikten sonra özür dilemek zorunda kaldı. Olay, Manchester United'ın rakibi Liverpool ile oynayacağı kritik Premier League maçına hazırlandığı Carrington'da yankı uyandırdı.

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Carrington'daki basına kapalı antrenmanın görüntüleri internete sızdı

Perşembe günü Carrington'da basına kapalı yapılan antrenmanın yaklaşık 12 dakikalık görüntüleri CC OVERVIEW adlı YouTube kanalında yayımlandı . Görüntüler daha sonra sosyal medyaya yayılarak milyonlarca kez izlendi.

‘Colin’ adını kullanan pilot, cuma günü görüntüleri kaldırdı ve takımı görüntülemesinin "etik dışı" olduğunu kabul ettiği bir açıklama yayımladı.

Pilot 'tamamen yanlış bir karar' verdiğini kabul etti, Liverpool'un ilgisi olmadığını söyledi

Pilot, cuma günkü açıklamasında tek amacının yeni teknik direktörü sahada görüntülemek olduğunu belirtti. YouTube kanalı üzerinden şunları söyledi: "Dünkü olay hakkında konuşmak istiyorum. Tamamen yanlış bir karar vererek Manchester United'ın Carrington'daki antrenmanının bir bölümünü görüntüledim. Uçuş drone yasaları açısından yasal olsa da yaptığımın etik dışı olduğunu tamamen kabul ediyorum.

"Amacım, taraftarların Mauricio Pochettino'yu United antrenman kıyafetleriyle ilk kez görebilmesi için onu görüntülemekti.

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"Antrenmanın başlangıcına yakın bir saat olduğu için henüz kayda değer bir çalışma başlamamış olacağını ve görüntülerde yalnızca zararsız ısınma hareketlerinin yer alacağını yanlış bir şekilde varsaydım."

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Basın mensuplarının antrenmana katılmasına izin verildiğini de yanlışlıkla düşündüğünü belirten pilot, uçuş kararında rakip kulüplerin rolü olmadığını söyledi: "Ayrıca antrenmanın çeşitli medya kuruluşlarına açık olacağını da yanlış bir şekilde varsaydım. Eylemlerim için Manchester United'dan, Mauricio Pochettino'dan ve oyunculardan özür dilemek istiyorum. Bu eylemlerin herhangi bir maçın sonucunu etkilememesini içtenlikle umuyorum.

"Liverpool Futbol Kulübü'nün veya başka herhangi bir futbol kulübünün dün Carrington'da çekim yapma kararımla ilgisi olmadığını da belirtmek isterim. Video kanalımdan kaldırıldı.

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"Son dört yılımı YouTube kanalımı büyütmeye harcadım ve çekim yaptığım alanlarda iyi bir itibara sahiptim. Şimdi zedelenen itibarımı yeniden kazanmak ve olumlu karşılanan, sorumluluk bilinciyle hazırlanmış videolar üretmeye dönmek istiyorum. Teşekkür ederim."

Hava sahasına ilişkin ilk savunması Carrington'ın katı kurallarıyla çelişiyor

YouTuber, videoyu silmeden önce uçuşu havacılık kuralları açısından savunmuş ve "burası uçuşa açık bir hava sahası... herkes üzerinden uçabilir" demişti.

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Kanal ayrıca şu iddiada bulundu: "Drone her zaman görüş alanı içindeydi, kimsenin üzerinden, hatta yakınından bile uçmadı. Dolayısıyla drone kullanımını düzenleyen CAA kurallarına göre tamamen yasal bir uçuştu."

Ancak United, antrenman tesisinde insansız hava araçlarını kesin olarak yasaklıyor. Tesisin çevresindeki tabelalarda, drone kullanırken yakalanan herkes hakkında "cezai işlem için ihbarda bulunulacağı ve hukuk davası açılacağı" uyarısı yer alıyor.

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Pochettino'yu Anfield'da hemen bir sınav bekliyor

Görevden alınan Michael Carrick'in yerine bu hafta ABD millî takımından getirilen Pochettino'nun pazar günkü Anfield deplasmanına hazırlanmak için çok az zamanı oldu.

İlk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alarak Premier League'de 18. sıraya gerileyen United'ın yeni teknik direktörü, ligde dördüncü sırada bulunan Liverpool karşısında hemen bir sınav verecek.