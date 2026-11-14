Drogba, Mbappe'nin Ballon d'Or'u kaybetme nedenlerini açıkladı: Olumsuz bir imaj ve Fransız sertliği

Fildişi Sahili futbolunun efsanesi ve Altın Top töreninin eski sunucusu Didier Drogba, ödülün 2026 yılı sürümünün sonuçları hakkında konuştu ve yalnızca 28 puan farkla İngiliz Harry Kane'in gerisinde ikinci sırada kalan Kylian Mbappe'nin, zirve yarışındaki kaybına dikkat çekti.

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İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı muhteşem bir sezon geçirdi; 73 gol kaydetti ve 8 gole de asist yaparak Bayern Münih'in Almanya Ligi, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası olmak üzere üç kupa kazanmasına katkı sağladı ve dünya futbolunun önde gelen forvetleri arasındaki yerini pekiştirdi.

Kane, 25 yıl aradan sonra Altın Top'u kazanmayı başaran ilk İngiliz oyuncu oldu; en son Michael Owen 2001 yılında bu ödülü kazanmıştı.

Mbappe ise Fransa'yı dördüncülüğe taşıyarak Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir performans sergiledi ve 10 golle turnuvanın gol krallığı listesinin zirvesine yerleşerek Dünya Kupası'nın tüm zamanlar gol krallığı listesinin tek başına lideri oldu; Kane ise 6 gol kaydederek İngiltere'yi bronz madalyaya taşıdı.

Mbappe'nin ödülü kazanamamasında rol oynayan en önemli etkenlerden biri de Real Madrid ile kupasız bir sezon geçirmesiydi; aynı dönemde Kane, Bavyeralı dev ile birlikte Alman futboluna yerel anlamda damga vurdu.

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Drogba, favori oyuncularından biri olan Fransa Milli Takımı kaptanının bu ödülü kaybetmesinin nedenlerine değindi ve kamuoyu önündeki imajının ve kendisiyle ilişkilendirilen geniş çaplı medya kampanyasının, ödülü kazanma şansını olumsuz etkilemiş olabileceğine dikkat çekti.

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Drogba, "Le Parisien" gazetesine yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Sanırım Mbappe Dünya Kupası'nı kazansaydı, üst üste iki kez Altın Top'u kazanırdı."

Şöyle devam etti: "Durum son derece başa baştı, özellikle Real Madrid ile harika performanslar sergilediği için. Ayrıca Harry Kane de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadı, bilmiyorum, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum."

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Fildişi Sahilli yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki de bu durum, hakkında oluşan olumsuz imajla da ilişkilidir. Fransa'da özellikle Mbappe'ye ve genel olarak net tavırları olan oyunculara karşı çok sert davranıyoruz; Mbappe de bu tür oyunculardan biri."

Drogba, bazı taraftarların daha sakin ve daha az tartışma yaratan oyuncuları tercih ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bazen daha kibar ve dengeli bir görüntü çizen oyuncuları tercih ediyoruz, ancak Mbappe'nin kişiliğini değiştirmeye çalışmanın bir faydası yok, çünkü gerçek doğası er ya da geç ortaya çıkacaktır."

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Açıklamalarını, Mbappe'nin gerçek kişiliğine bağlı kalması ve başkalarını memnun etmek için yapmacık davranmaması gerektiğini vurgulayarak tamamladı ve şunları ekledi: "Kendisine sadık kalmalı, bu onun için gerçek bir mücadele vermek anlamına gelse bile."

Mbappe, bu sezon 13 golle İspanya Ligi gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alıyor; listenin lideri ise 15 golle Raphinha.

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Genel olarak Mbappe, bu sezon Real Madrid ile tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve bu maçlarda 17 gol kaydetmeyi, 3 gole de asist yapmayı başardı.