Drogba, Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, Ligue 1 tarafından yapılan ankette, son 20 yılda forma giyen en iyi forvet seçildi.

'in twitter hesabında yapılan açıklamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique ve formalarını giyen golcü, sizler tarafından ligde son 20 yılda forma giymiş en iyi forvet seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Drogba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teşekkür etti.

Haberin devamı aşağıda

Eski 'li Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sırada yer aldı.

Daha fazla takım

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, , Şangay Shenhua, ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.