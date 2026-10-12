Valentijn Driessen, kısa süre önce bir hakemden Bas Nijhuis hakkında isimsiz bir mektup aldı. De Telegraaf'ın futbol şefi, bunu pazartesi akşamı Vandaag Inside'da açıkladı.

Pazartesi günkü yayında, cumartesi oynanan Ajax - NEC (1-1) maçında Abdellah Ouazane'nin Bryan Linssen'e yaptığı faul konuşuldu. Nijhuis, "Ayak ayağın üzerine geldi. Sarı kart yeterli" diyerek Serdar Gözübüyük'ün kırmızı kartını cebinden çıkarmamakla doğru yaptığını savundu.

Driessen alaycı bir tonla, "Bas yine burada KNVB adına bulunan stratejist rolüne bürünüyor" dedi. "Bir hakemden isimsiz bir mektup aldım. Mektupta, KNVB'nin Bas'ı Vandaag Inside'da stratejik olarak öne sürdüğü bir piyon gibi kullandığı yazıyor. Bu ciddi."

Driessen, mektupta yazanların tamamını okuyamayacağını vurguladı. "Mektubu çok hızlı okudum. O hakem epey uğraşmış, çünkü dört sayfa."

Johan Derksen, Driessen'in anlattığı bu dikkat çekici hikâyeyi dinledikten sonra esprili bir şekilde, "Aslında Bas bir casus" dedi.

Programda bar konuğu olarak bulunan Nijhuis ise Driessen ve Derksen'in sözlerini duyunca daha çok güldü.