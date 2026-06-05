Driessen, oyuncuyu kadro dışı bıraktı: 'Hollanda milli takımı için uygun değil'

Valentijn Driessen, Crysencio Summerville'den (henüz) pek etkilenmiş değil. De Telegraaf gazetesinin futbol editörü, bu kanat oyuncusunun şu anda Hollanda milli takımında ilk 11'de yer alacak kadar iyi olmadığını düşünüyor.

Driessen, Kick-Off podcast'inde Oranje'nin kanat oyuncusu hakkındaki analizine şöyle başlıyor: "Summerville'in Cezayir karşısında pek iyi oynamadığını düşündüm. Ara sıra, 'bu fena değil' diye düşündüğünüz bir parıltı gösteriyordu. Ancak o gerçek bir Hollanda milli takım oyuncusu değil. Çok az tutarlı."

Driessen, Dünya Kupası'nda kesinlikle Summerville ile başlamazdı. "Malen, Brobbey, Gakpo. Ben bunları tercih ederdim." Sabah gazetesinin Oranje gözlemcisi, Memphis Depay'ın milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın takımının forvet hattında önemli bir rol üstlenmek için henüz yeterince formda olmadığını düşünüyor.

"Ama bence Brobbey beşinci seçenek. Çünkü Wout Weghorst daha önce oyuna girdi," diyor Driessen, milli takım teknik direktörünün kendisi için de tuhaf olan bir seçimini işaret ediyor. "Devre arasında da aynı şey oldu: Verbruggen çıktı, Roefs girdi. Flekken değil. Oysa Flekken daha önce hep ikinci kaleciydi."

"Ve sonra Koeman maçtan sonra henüz bir karar vermediğini söylüyor. Ama o zaman Roefs'u oyuna sokmak tuhaf. Flekken'i değil," diyor 14 Haziran'da Japonya'ya karşı Dünya Kupası'na başlayacak Hollanda milli takımının şüpheci takipçisi.

Summerville, Voetbalzone'dan 7,5 puan aldı; bu, Oranje'nin tüm oyuncuları arasında en yüksek puan. Pazartesi günü, Hollanda'nın son hazırlık maçı olan Özbekistan karşılaşmasında kanat forvetine yeni bir şans verilecek.