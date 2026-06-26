Driessen, Hollanda milli takımının savunmasında uyumsuzluk görüyor

Jan Paul van Hecke, Tunus karşısında Hollanda milli takım formasıyla ilk golünü attı. Buna rağmen Valentijn Driessen, Amerika topraklarında alınan 1-3’lük galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede Oranje’nin stoperine eleştirel yaklaşıyor.

“Van Hecke, savunma açısından yine beni pek tatmin etmedi,” diyor Driessen, De Telegraaf’ın podcast’i Kick-Off’ta. “Onda her şey biraz dengesiz.”

Dünya Kupası’nda Oranje’yi yakından takip eden Driessen, savunma ortağı Virgil van Dijk’e karşı ise çok daha yumuşak bir tavır sergiliyor. “O bu durumdan biraz uzak durdu. Gerçi bir an, kendisine atılan topun ayağının üzerinden uçup gittiği bir an da yaşadı. Tunus maçında bu tür hatalar kabul edilebilir. Ama Fas karşısında böyle bir şey yapamazsınız,” diye Oranje kaptanına uyarıda bulunuyor.

Driessen, Oranje oyuncularının yaptığı hatalarla ilgili analizine devam ediyor. “Koeman her seferinde bu konuyu açıyor, Reijnders de öyle. 90 dakika boyunca olması gereken uyum ve konsantrasyondan bahsediyorlar. Ama elbette gevşeme anları oluyor ve hatalar yapılıyor. Ancak hepsi o kadar ucuz hatalar ki. Şöyle düşünüyorum: burası Tunus, çocuklar. Bence bu, dikkatsizlik.”

“1-2’den sonra Tunus atağa geçti ve yine tehlikeli hale geldi. O zaman sadece atağa geçin ve o adamların tehlikeli olmamasını sağlayın. İnisiyatifi tamamen elinizde tutun ve dominant olun. Onların maça girmemelerini ve şans bulamamalarını sağlayın. Prensipte Tunus’u etkisiz halegetirin. Hiç sorun yaşamadan. Ama Hollanda milli takımı sorunlar yaşadı,” dedi eleştirel ve endişeli Driessen.

Van Hecke, ikinci yarıda bir kafa vuruşuyla Oranje adına skoru 1-3’e getirdi; bu üstünlük, Ronald Koeman’ın takımını daha sonra hiçbir tehlikeye sokmadı. Brian Brobbey, bu Dünya Kupası’nda üçüncü kez gol attı; böylece Hollanda, Fas ile karşılaşacağı son 16 turunda yoluna devam edecek.

Bu arada, Oranje’nin savunma oyuncusu, Kansas City’deki performansı için Voetbalzone’dan 7,5 puan aldı. Böylece Van Hecke, tüm milli takım oyuncuları arasında en yüksek puanı alan isim oldu.