Driessen, Hollanda milli takımının Japonya ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçının sonucundan şüphe duymuyor

Mike Verweij ve Valentijn Driessen, Hollanda milli takımının Dünya Kupası'nda hemen bir yenilgiye uğrayacağını düşünmüyor. De Telegraaf gazetesinin Oranje taraftarları, Pazar akşamı Dallas'ta karşılaşacakları rakip Japonya'nın bir süredir gereğinden fazla abartıldığını düşünüyor.

"Bence Japonya, bir dizi hazırlık maçı galibiyetiyle de dahil olmak üzere, olduğundan çok daha büyük gösteriliyor. Almanya'yı 4-1 yendiler. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. Ama aslında bu takımda öne çıkan bir oyuncu yok," diyor Verweij, Kick-Off podcast'indeki ön analizinde.

"Ve Hollanda'nın çok dikkat etmesi gereken bir nokta var: Japonya yangın itfaiyesi gibi hücum edecek. Ayrıca Hollanda'dan daha fazla sıcağa alışkınlar. Ancak kalite açısından Hollanda'nın Japonya'dan çok daha fazla potansiyeli olduğunu düşünüyorum," diyen Verweij, F Grubu'ndaki ilk maçta Oranje'nin hezimete uğramasından korkmuyor. "Hollanda en az bir puan, ama aslında üç puan almalı."

Driessen, Hollanda - Japonya maçında yoğunluğun yüksek olacağını tahmin ediyor. "Dünya Kupası'nda takımlar oldukça fazla koşu yapacak. Hava çok sıcak olduğu ve maçın koşu maçı olmaktan çok pas maçı olacağı öne sürüldü. Ancak şu ana kadar durum o kadar da kötü değil. Hollanda milli takımı 21, 22 derecede oynuyor. Nem oranı da gayet normal. Yani oldukça çekişmeli bir maç olabilir."

"Ve Hollanda milli takımının tüm oyuncularını Japonya'nınkilerle karşılaştırırsanız. O zaman Japonya'dan kimi Hollanda milli takımında görmek istediğinizi siz söyleyin," diyen Driessen, hemen Feyenoord'un forveti Ayase Ueda'nın adını duyar.

"O sadece küçük kulüplere gol atıyor. Donyell Malen ise Serie A'da gol atıyor. Yüksek değerlendirdiğim bir lig değil ama Eredivisie'den daha üst düzey. Orada arka arkaya gol atıyor. Yani benim için Ueda'yı Malen'in yerine tercih etmek söz konusu olmaz. Aslında Japonya'dan hiçbir oyuncuyu tercih etmem," diye ekliyor sabah gazetesinin Oranje takipçisi.

Driessen, Hollanda - Japonya maçı öncesinde net bir sonuca varıyor. "Ayrıca hepsinin nerede oynadıklarına da bakın. Bir tanesi Bayern Münih'te oynuyor (Hiroki Ito, ed.). Ama o da oynamaktan çok yedek kulübesinde oturuyor. Bu maç Hollanda için kesinlikle üç puan olmalı."