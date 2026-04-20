Driessen, Hollanda milli takımında "yerini hak eden" kupa şampiyonu hakkında övgü dolu sözler sarf etti

Valentijn Driessen, Pazar günü AZ ile Eurojackpot KNVB Kupası'nı kazanan Sven Mijnans'ın hayranı. De Telegraaf'ın futbol editörüne göre, Alkmaar ekibinin orta saha oyuncusu Hollanda milli takımında yer alabilir.

Mijnans, AZ'de güçlü bir sezon geçiriyor ve PSV'nin potansiyel transferi olarak gösteriliyor. Kick-Off'ta yer alan habere göre, Mijnans Hollanda'nın önde gelen bir kulübünde oynarsa, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın radarına çoktan girmiş durumda.

"Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda gösterdiği gelişime bakılırsa," diye podcast'e başlayan Driessen, "Jordy Clasie'nin yokluğunda kaptanlık yaptı. Mijnans ayrıca bir süre sakatlık geçirdi."

"Ancak Koeman Dünya Kupası'na stajyer götürmeseydi, bu durumda Kees Smit, Mijnans hiç de fena bir seçim olmazdı. Çünkü yaratıcı bir oyuncuyu takımda kullanmak elbette çok faydalıdır. Ayrıca koşu kapasitesi de muazzam," diyen Driessen, AZ oyuncusunu Oranje için kesinlikle bir seçenek olarak görüyor.

"Ve gol atıyor. Bunlar, Hollanda milli takımının orta sahasındaki bazı oyuncuların sahip olmadığı nitelikler," diye ekliyor sabah gazetesinin Oranje gözlemcisi.

Mike Verweij de şöyle devam ediyor: "PSV'nin sezon başında onu çok istemesinin bir sebebi var. Ya Van Bommel ya da Mijnans olacaktı, ikisi birden olamazdı. Van Bommel'in menajeri bu konuyu Mijnans'ın menajerinden daha ustaca ele aldı."

"Ama bu PSV'den çok AZ'nin suçu. Çünkü PSV ikisini de istiyordu. Ve bunun sebebi AZ'ydi. Eğer onlar işbirliği yapsalardı, PSV ikisini de alırdı," diye bitiriyor Driessen.